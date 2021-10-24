شاهد .. اللبنانية قمر تنافس نجمات البورنو بإطلالة "قمة في قلة الأدب" وتفتخر!

انت الان تتابع خبر اللبنانية قمر تنافس نجمات البورنو بإطلالة "قمة في قلة الأدب" وتفتخر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على المغنية اللبنانية “قمر” ووصفوها بالوقحة. بعدما صورة قديمة لها ظهرت فيها بإطلالة معيبة جدًا ووقحة.

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وكانت قمر نشرت هذه الصورة نفسها منذ سنة وأكثر، وآنذاك أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الغريب أنها عادت وحذفت الصورة مجددًا لأسباب لم تقلها ولم تبرر، وربما رأت أنها لا تليق بها وتعرضها لإنتقادات كثيرة.وبحسب موقع “الجرس” فقد تغيّرت قمر بشكل سلبي في الفترة الأخيرة، وباتت تعرض جسدها أكثر من أعمالها أو مشاريعها القادمة. بعدما التزمت لفترة طويلة بصور لائقة لها ومحترمة جدًا تخدم الأمومة لا عرض الجسد والإثارة والإغراء.

وتعتذر (وطن) عن نشر هذه الصورة المخلة احتراما لمتابعينا الكراموقبل أيام استعرضت قمر اللبنانية مؤخرتها بشكل فاضح وخادش للحياء عبر حسابها الرسمي في موقع انستجرام بصور جديدة بوضيعات مخلة للآداب ذات مغزى جنسي وقريب من ممثلات البورنو الاباحيات.وظهرت قمر في اطلالتها الأخيرة من قلب سيارة مرتدية سروال قطني ضيق باللون الأبيض مع تيشيرت قصيرة من نفس اللون كشفت فيها عن ظهرها وبطنها العاريين كما ظهرت مؤخرتها في الصورة بشكل فاضح.

ويشار الى ان آخر أعمال قمر كان بطولتها في فيلم حملة فرعون وعرفت الشهرة بعد زواجها السري من جمال مروان مدير قنوات ميلودي المصرية وانجاب ابنها الذي لم يعترف به والده حتى الان.

ويتعذر () عن نشر هذه الصورة المخلة احتراما لمتابعينا الكرام55029243