شاهد .. زوج شقيقة فاطمة الأنصاري يفتح النار على يعقوب بوشهري : "اشهد أن أبوك ما جاب رجال"!

انت الان تتابع خبر زوج شقيقة فاطمة الأنصاري يفتح النار على يعقوب بوشهري : "اشهد أن أبوك ما جاب رجال"! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شن “فهد الزهراني” زوج أخت الناشطة السعودية فاطمة الانصاري، هجوما على الناشط الكويتي يعقوب بوشهري، وذلك بعد تعليقات نشرها عبر حسابه على سناب شات .

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وعلق الزهراني على هذا الموضوع موجها حديثه إلى يعقوب بوشهري، : “هذي علومك؟ يا خسارة تمايمك انا اشهد ان أبوك ما جاب (رجال).”

بدوره عاد يعقوب بوشهري ورد على الزهراني بالقول: “: “المرجلة صعبة على طافي النار ماكل من يبغي المراجل قدرها، احدن عزومه قاصرة عند الاخطار واحدن عزومه بالخطر ماذخرها”.”.

وقد اثارت تعليق فهد الزهراني انتقادا من قبل بعض المتابعين الذين اعتبروا انه يسعى للشهرة من وراء مثل هذه التعليقات فيما رأى آخرون انه قد يكون لديه معلومات عن سبب الانفصال دفعته إلى الكتابة بهذه الطريقة.

وكانت قد بدأت أزمة انفصال الثنائي الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تاريخ الـ 11 من أكتوبر 2021، عندما قام يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري بإلغاء متابعة بعضهما عبر “انستغرام”، مما زاد الشكوك حول طلاقهما، كما ولم يظهر كل منهما يرتدي خاتم الزواج في الآونة الأخيرة خلال ظهورهما عبر مواقع التواصل .29831064