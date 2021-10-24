شاهد .. صورة تحبس الانفاس..إذا لاحظت الشيء الغريب في الصورة ستخاف كثيرآ وتشعر بالقشعريرة!

انت الان تتابع خبر صورة تحبس الانفاس..إذا لاحظت الشيء الغريب في الصورة ستخاف كثيرآ وتشعر بالقشعريرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعض الصور عندما تنظر اليها ستشعر انها صورة طبيبعية ولا يوجد فيها أي شيء غريب، ولكن عندما تنظر اليها عن قرب وتتفحصها جيدا، قد تكتشف أشياء غريبة وغير مفهومة تجعلك تصاب بالحيرة، فمثلا الصورة في الأعلى تعتبرها طبيعية، لكن ان انتبهت للشيء الغريب، ستصاب بالقشعريرة بالتأكيد.

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هذه الصورة التقطت في عام 1900 ، لخمس عشرة امرأة،يقفون أمام مصنع للملابس خارج بلفاست، أيرلندا، ويرتدون ملابس العمل، ويظهرن بأذرع متقاطعة، وينظرن مباشرة إلى الكاميرا، فهل ترى الشيء المرعب الذي بالصورة؟ حاول ان تدقق ربما ستجد الشيء الغريب.

ان عجزت عن معرفة الشيء غير الطبيعي، انتبه للصف السفلي، على آخر إمرأة على جهة اليمين، سترى أن هناك يد على كتفها، فمن صاحب هذه اليد؟ حيث ظهرت كل النساء وأذرعهن متشابكة، لذا لا يمكن أن تكون يد إحدى زميلاتها، يبدو أنه يد بدون مالك، لذلك تعتبر هذه الصورة من أكثر الصور المخيفة التي لم يعثر لها على تفسير.

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