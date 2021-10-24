شاهد .. اتفرج...الإعلامية علياء الشمري تلفت الأنظار بإطلالتها الرائعة واذهلت الجميع بملامحها التي تتناسب مع ملابسها!

انت الان تتابع خبر اتفرج...الإعلامية علياء الشمري تلفت الأنظار بإطلالتها الرائعة واذهلت الجميع بملامحها التي تتناسب مع ملابسها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الإعلامية العراقية المقيمة في الإمارات علياء الشمري إعجاب المتابعين لمهرجان الجونة السينمائي في مصر بسبب إطلالتها الأخيرة.

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وظهرت علياء الشمري وهي ترتدي فستانا مطرز بالكامل “غير مكشوف” واعتمدت على استخدام مكياج أبرز

ملامح وجهها وتناسب مع ملابسها. وأثنى العديد من المتابعين على إطلالة الشمري ووصفوها بـ “المميزة” والأنيقة.

الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي اختتمت فعالياتها، أمس الجمعة. وهو مهرجان لتوزيع الجوائز عن فئة الأفلام الطويلة والقصيرة والأفلام الروائية.28890792