شاهد .. ثروة لا تصدق.. طائرة خاصة وسيارات بقيمة 5 مليون دولار.. تعرف على رفاهية حياة الفنانة الملقبة بـ"الملكة"

انت الان تتابع خبر ثروة لا تصدق.. طائرة خاصة وسيارات بقيمة 5 مليون دولار.. تعرف على رفاهية حياة الفنانة الملقبة بـ"الملكة" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعتبر الفنانة الاماراتية أحلام من أكثر الفنانات ثراء في الوطن العربي ويمكن اعتبار الفنانة أحلام من أعلي الفنانات أجرا عند إجراء الحفلات في العالم العربي.

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الفنانة أحلام الشامسي من مواليد 13 فبراير 1968 مغنية إماراتية، وَأطلق عليها جمهورها لقب الملكة، اسمها الحقيقي هو ميساء علي الشامسي، ولكن والدها أطلق عليها لقب احلام علي اسم طبيبة مصرية عالجتها من جرح وهي صغيرة.

تزوجت الفنانة أحلام في شهر يونيو 2003 من بطل الرالي ورجل الاعمال القطري الشهير مبارك الهاجري ولها من ثالثة أطفال هم فاهد وفاطمة ولولوه.



وقالت أحلام أنها وقعت في غرامه من النظرة الأولى، ولهذا لم تهتم بأنها ستكون زوجته الثانية، ومبارك الهجري يمتلك شركة تنقيب عن النفط في قطر.



وبدأت الفنانة أحلام مشوارها الفني بالغناء في حفلات الزفاف الخليجية وهي في سن صغيرة.



وأول ألبوم حققت من خلاله الفنانة أحالم الشهرة كان ألبوم "أحلام 95 "واشتهرت من خلاله بعدة أغاني منهم "أحبك موت"، وأدري ليش.



درست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.



ثروة الفنانة احلام تشمل امتلاكها طائرة خاصة بالإضافة لـ 49 %من أسهم شركة طيران.



وتمتلك النجمة أحلام مجموعة من السيارات الفاخرة التي تبلغ تقريبا 20 سيارة ومنها سيارة بورش، المبورغيني، مرسيدس بنز، وسيارة رولز رويس التي تزيد قيمتها عن 5.1 مليون دولار.



الفنانة أحلام دائما ما تظهر بإطلالات مميزة تعكس ثرائها، فهي ترتدي أزياء من تصاميم مصممين عالمين وكذلك تظهر في الكثير من المناسبات بمجموعة مبهرة من المجوهرات الثمينة مثل التي ظهرت بها في برنامج أراب أيدول.

زوجها مبارك الهاجري هو من نصحها باستثمار أموالها في عدة مشاريع وتملك أحالم العديد من الشقق السكنية فهي تمتلك شقة في باريس، ومنزلين في كل من قطر ودبي، وشقتين في مصر ولندن.



وبحسب موقع worth net celebrity تبلغ ثروة الفنانة أحلام الشامسي حوالي 25 مليون دولار أي ما يبلغ حوالي 400 مليون جنية مصري ولهذا فهي مصنفة من أغلي الفنانات في الوطن العربي.



حصلت المطربة أحلام علي عدة جوائز خلال مشوارها الفني من أهمها جائزة فنانة العرب في مصر عام 2015، وكذلك جوائز تكريمية من كال من الكويت وقطر والسعودية وألمانيا.

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