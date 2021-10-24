شاهد .. الفنانة دينا الشربيني.. تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة علاقتها بأبو الروس(تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر الفنانة دينا الشربيني.. تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة علاقتها بأبو الروس(تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

خرجت الفنانة المصرية دينا الشربيني،عن صمتها ونفت جميع الشائعات التي تناقلتها بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن وجود قصة حب بينها وبين الفنان المصري حسن أبو الروس.

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قالت دينا في تصريحات صحافية:(مافيش علاقة حب بيني وبين أبو الروس، وما يطلق من شائعات سخافة).



دينا التزمت الصمت منذ انفصالها عن الفنان المصري عمرودياب،

ولم تعلن سبب انفصالهما، ولم تعلق بحرف على علاقة عمرو العاطفية الجديدة بالمصورة المصرية الشابة دينا ضياء بهجت.



اهتمت الشربيني بالترويج لفيلمها الجديد (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، الذي يشاركها بطولته كل من كريم عبدالعزيز،ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.



نشاط دينا الفني هذا العام كبيراً، رغم انفصالها عن حبيبها الفنان المصري عمرو دياب، فقدمت في الماضي، مسلسلاً بعنوان (قصر النيل)، وشاركت في اعلانين ضمن دعايا اعلانات رمضان، والآن تقدم فيلماً جديداً وهذا يدل على أنها تجاهلت عمرو واستمرت في حياتها بنفس القوة والتألق.



دينا لم يكسرها الانفصال، ولم يضعفها ولم يُطفيها، بل زادها اصراراً على النجاح لتثبت أن حياتها لا تقف على رجل رحل عنها أو رحلت عنه، حتى وإن كان عمرو دياب!16141247