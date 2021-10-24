شاهد .. ميرفت أمين تتخلى عن بنات صديقتها الراحلة دلال عبد العزيز.. ماذا حصل؟

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين تتخلى عن بنات صديقتها الراحلة دلال عبد العزيز.. ماذا حصل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - غسلت النجمة المصرية ميرفت أمين أحزانها على صديقتها الراحلة دلال عبد العزيز وعادت الى حياتها العملية، وذلك بعد فترة حداد طويلة على صديقتها المقربة.

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وعادت الفنانة ميرفت أمين للكاميرات من جديد؛ لتصوير حكايتها الجديدة التي تحمل اسم حكايتي مع الزمان إحدى حكايات مسلسل إلا أنا 2، بعدما طلبت أكثر من مرة تأجيل التصوير لحزنها على وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور للفنانة ميرفت أمين من كواليس تصوير الحكاية مع المخرج أحمد حسن، استعدادًا لعرضها شهر نوفمبر المقبل.تضم حكاية حكايتي مع الزمان إحدى حكايات مسلسل إلا أنا 2 العديد من الفنانين مع ميرفت أمين، منهم أشرف زكي وأحمد جمال سعيد وحازم إيهاب ورحاب عرفة وأحمد والي ورضوى جودة وأحمد خليل وهايدي رفعت وشاهيستا سعد نوال سمير، إنتاج شركة أروما وسينرجي، والحكاية من تأليف وسيناريو وحوار أمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.ويعد فيلم أعز الولد هو آخر أعمال ميرفت أمين الفنية، الذي طُرح مؤخرًا على منصة اتفرج ضمن أعمالها الحصرية، وضم الفيلم العديد من الفنانين منهم دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وشيرين وإنعام سالوسة ومنى زكي وأمينة خليل وسامي مغاوري وأروى جودة ومحمد شاهين ومحمود الليثي، والفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح.

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