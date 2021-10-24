شاهد .. نسرين طافش تستلقي وصدرها حديث المتابعين فهل أجرت عمليات نفخ؟

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تستلقي وصدرها حديث المتابعين فهل أجرت عمليات نفخ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة السورية ​نسرين طافش مجموعة صور لها من منزلها عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام، وظهرت فيها بإطلالة جريئة وهي تستلقي على الكنبة، مرتدية فستانا باللون الأبيض مفتوح من منطقة الصدر، وأظهرت بها مفاتنها بطريقة ملفتة للانظار، وسدلت شعرها على كتفها، وتزينت بمكياج ناعم واكسسوارات فخمة، وعلقت على الصورة: "كن الصمت الذي يراقب أفكارك وتصرفاتك.. أنت لست المفكر أنت الصفاء دون ضجيج العقل وأنت الخب والفرج دون ألم".

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وأثارت نسرين طافش الجدل بصورها، حيث انقسم المتابعون بين معجب بإطلالتها ومتغزل بإثارتها، وبين منتقد لظهورها الجريئ وصدرها المكشوف، حيث اعتبر البعض ان طافش باتت تتعمد ابراز مفاتنها واستعراض جسدها، كما رجح البعض انها خضعت لعمليات تجميل ونفخ حتى يبدو جسدها بهذا الشكل.يذكر ان الفنانة نسرين طافش قد لفتت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة وارتدت عدة فساتين نالت بها إعجاب المتابعين من جهة وانتقاد الطرف الآخر، باعتبار انها استعرضت جسدها بفساتين جريئة خاصة في الفستان الكحلي، والذهبي.

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