شاهد .. مفاجأة.. إيمي سمير غانم طلعت حامل والصدمة في اسم المولود الأول لحسن الرداد!

انت الان تتابع خبر مفاجأة.. إيمي سمير غانم طلعت حامل والصدمة في اسم المولود الأول لحسن الرداد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حمل الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، بمولودها الأول من زوجها الفنان المصري حسن الرداد.

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وظهرت إيمي ببطن منتفخ للمرة الأولى، وبدت علامات الحمل واضحة عليها، لكن الثنائي حتى الآن لم يعلنا الخبر، ما يجعله يبقى تحت بند الشائعات.

وكان حسن الرداد أعلن عن انزعاجه من شائعات حمل زوجته بمولودهما الأول، التي تنتشر منذ بداية زواجهما وحتى الآن، وقال بأنه اختار اسماً لإبنه (نبيل) تيمناً باسم شقيقه الراحل في حال كان صبياً، بينما اختار اسم (فادية)، إذا رزقهما الله ببنت تيمناً باسم والدته.58071630