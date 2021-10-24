شاهد .. النجمة حنان ترك تفاجئ جمهوريها وتظهر برفقة ابناءها الخمسة .. والمفاجأة في جمال ابنتها الكبرى ؟

انت الان تتابع خبر النجمة حنان ترك تفاجئ جمهوريها وتظهر برفقة ابناءها الخمسة .. والمفاجأة في جمال ابنتها الكبرى ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل اشهر قليلة فاجأت النجمة المصرية المعتزلة حنان ترك جمهورها بنشر صورة تجمعها واولادها الخمسة , وهي الصورة التي لقيت تداول وتفاعل واسع حيث غلبت التعليقات بالثناء على ابنتتها الكبرى التي تشبهها إلى حد كبير .

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وتفصيلا فقد ظهرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، للمرة الأولى في صورة جمعتها بأبناءها الخمس، وذلك تزامنا مع عيد ميلادها.وتفاجأ الجمهور بصورة حنان ترك وابنائها الخمس من أزواجها المختلفين، محتفلة بعيد ميلادها الـ46.

وتقيم حنان ترك رفقة أسرتها بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يعيشون جميعا مع زوجها الحالي محمود مالك.

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