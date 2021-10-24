شاهد .. فضيحةمدوية إبنة عمرو دياب بملابس مكشوفة وخمور وحركات مثيرة بلسانها وأصابعها... اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحةمدوية إبنة عمرو دياب بملابس مكشوفة وخمور وحركات مثيرة بلسانها وأصابعها... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت جنا عمرو دياب مجموعة صور عبر حسابها في إنستغرام من حفل عيد ميلاد مختلط لإحدى صديقاتها، وظهرت بها بإطلالة جريئة وبوضعيات مثيرة عرضها لسيل من الهجوم والانتقادات، والتعليقات الحادة، حيث ارتدت جنا فستانا قصيرا ومكشوف الصدر باللون الأسود وسدلت شعرها، وظهرن صديقاتها بملابس جريئة ومثيرة، وعلقت على الصور: "حظيت بأفضل ليلة عيد ميلاد سعيد".

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واللافت في الصور التي نشرتها جنا عمرو دياب، كؤوس الخمر بين الحضور، وحركات جنا المثيرة بلسانها وأصابعها، واحتضان بعض الشباب لصديقاتها بطريقة حميمية، مما دعا عددا كبيراً من متابعيها للتعليق على الصور منتقدين ملابسها وملابس صديقاتها في الحفل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها جنا عمرو دياب الجدل بإطلالاتها ووضعياتها الجريئة التي تعرضها للإنتقادات، كما وصلت الإنتقادات لوالدها الفنان عمرو دياب بسبب السماح لإبنته الخروج أمام الملايين بهذه الجرأة.

يذكر أن جنا قد أعلنت منذ فترة من خلال مقطع فيديو، عن إصابتها بمرض فرط الحركة، كشفت فيه عن اضطهاد مدرسيها لها في المدرسة وتأخرها الدراسي بسبب إصابتها بالمرض، ما يجعل قرار الغناء بعيدا في الوقت الحالي، رغم ان صوتها جميل.

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