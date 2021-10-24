شاهد .. اتفرج..ارتدت روب الحمام ورقصت بدلع وماذا فعلت السعودية مودل روز لأثارة همم المتابعين!

انت الان تتابع خبر اتفرج..ارتدت روب الحمام ورقصت بدلع وماذا فعلت السعودية مودل روز لأثارة همم المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسعودية مودل روز يوثق احتفالها بوصول عدد متابعيها لـ12 مليون متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، السعودية مودل روز، وهي ترتدي في بداية المقطع ثوب الاستحمام، وبعدها ظهورها بفستان شبه عار، تحتفل وتبتهج بوصول متابعيها لهذا العدد الكبير.

ونشر حساب “ملك” عبر تويتر، مقطع الفيديو الخاص بالسعودية المودل روز، وعلّقت عليه قائلة: “بعد قلبي روز مبروك والله يجعلهم شاهدين لك لا عليك، فرحت لك من كل قلبي، تستاهلين ،وعقبال 100 مليون يا رب”.وأثار المقطع الذي نشرته “ملك” ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين منهم من تمنى مزيداً من التوفيق لروز، ومنهم من اعتبر بأنه من

المستغرب أن يصل أعداد المتابعين لهذه الأرقام المهولة، علماً بأن “روز” لا تقدم أي محتوى يحتذى به، أو يقدم فوائد للناس، إنما كل محتواها استعراض لجسدها، وإغراء وعري، وهذا على ما يبدو سر انتشارها.وتتسبب المودل السعودية روز بين الحين والآخر بحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها المتردد والمثير، والذي طالما أثار الرأي العام في حوادث عديدة.

وتنشط السعودية مودل روز عبر عديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص موقع انستغرام لعرض الصور والمقاطع الصغيرة، والذي حققت فيه انتشاراً واسعاً، لتصل لأكثر من 12 مليون متابع لحسابها الشخصي في الموقع.

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