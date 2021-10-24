شاهد .. اتفرج : فنان مصري شهير ينشر صورة لنفسه وهو طفل.. ويرد على المشككين: الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل

انت الان تتابع خبر اتفرج : فنان مصري شهير ينشر صورة لنفسه وهو طفل.. ويرد على المشككين: الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نفى الفنان المصري، محمد رمضان، الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن خضوعه لعملية تجميل غيّرت من ملامح وجهه.

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وشارك “رمضان” عبر حسابه في إنستغرام، صورة له وهو طفل صغير، لينفي إجراءه أي عملية لتكبير شفاهه قائلًا “وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني..

ردًا على الأخبار الكاذبة”، وأرفقها بوسم “الرجالة الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل”.57341293