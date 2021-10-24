شاهد .. على الله تخيب ثاني : بمناسبة عيد ميلادها.. رونالدو يقدم هدية لسمية الخشاب اذهلت الجميع !

انت الان تتابع خبر على الله تخيب ثاني : بمناسبة عيد ميلادها.. رونالدو يقدم هدية لسمية الخشاب اذهلت الجميع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قدم نجم كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالد هدية غالية إلى الفنانة المصرية سمية الخشاب وفقاً لتصريحات صادرة عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي .

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علقت ​سمية الخشاب​ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي رابطة بين هدف سجله رونالدو و عيد ميلادها قائلة “شكرا يا رونالدو علي الجون الجميل بجد احلى هديه عيد ميلاد، ويا سولشاير انت فلتت من تحت ايدي المره دي علي الله تخيب تاني”.

الجدير بالذكر أن ربط الخشاب لهذه الهدية بعيد ميلادها أثارت سخرية جماهير الفنانة على التواصل الاجتماعي 72032732