شاهد .. أنا حامل من نانسي عجرم.. صدمة بعد الكشف عن الديانة الحقيقية لحفيد عمر الشريف وفاتن حمامة وميوله

انت الان تتابع خبر أنا حامل من نانسي عجرم.. صدمة بعد الكشف عن الديانة الحقيقية لحفيد عمر الشريف وفاتن حمامة وميوله والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

صدمة بعد الكشف عن الديانة الحقيقية لحفيد عمر الشريف وفاتن حمامة وميوله ونترككم الان مع اهم التفاصيل

17171512

نشر تدوينة تخص عمر الشريف جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة، بأنه حامل، وهو الأمر الذي اثار حوله حالة من الجدل.

وانتشرت صورة لـ"جونيور"، مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوب عليها "أنا حامل"، الأمر الذي اعتبر بمثابة الإعلان عن "الحمل"، ما دفع جونيور للسخرية.

ونفى جونيور هذه الشائعة، بطريقة ساخرة، خاصة وأن الأمر يستحيل حدوثه، مع اختلاف الطبيعة البيولوجية والتكوين الجسماني بين الرجل والمرأة، ونشر صورة عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستعرام".

وعلق على الصورة، بعدما أجرى تدخلا بها من خلال أحد برامج تعديل الصور "فوتوشوب": "لمن يسأل عن هوية والد الطفل، فهو نانسي عجرم"، وأرفق الصورة بأغنية الفنانة اللبنانية الشهيرة "آه ونص".

ولد جونيور 28 نوفمبر 1983 لأب مسلم وأم يهودية واعترف بأنه مثلي منذ سنوات.

وكشف "عمر" خلال حوار سابق مع برنامج «شباب توك» المذاع عبر فضائية «D.W الألمانية»عن ديانته الحالية قائلاً: «أنا مسلم وفي المقابل أحترم المسيحية ديانة والدتي وأحترم تقاليد اليهودية التي ينتمي إليه جذور عائلة والدتي".

شارك في فيلمي "المسافر" و"حسن ومرقص" من بطولة عمر الشريف وشارك كممثل في 9 أعمال أولها مسلسل "وجه القمر" عام 2000، وكان عمره وقتها 17 عاما.17171512