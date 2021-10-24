شاهد .. بكل وقاحة وبدون خجل مايا رعيدي في وضع مخل وبملابس فاضحة ووضعيات جريئة على سلالم منزلها وماقامت به لم يكن احد يتوقعه!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة وبدون خجل مايا رعيدي في وضع مخل وبملابس فاضحة ووضعيات جريئة على سلالم منزلها وماقامت به لم يكن احد يتوقعه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عادت ملكة جمال لبنان الحالية، مايا رعيدي، لإطلالاتها الجريئة التي تستفز متابعيها.

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ونشرت مايا رعيدي لقطات من جلسة تصوير جديدة، ارتدت بها قميصاً قصيراً جداً فقط.

وجلست مايا رعيدي بالصور التي ظهرت بها عبر حسابها على (انستجرام)، على سلالم منزلها بوضعيات جريئة.

وعلقت مايا: (إذا كنت تقرأ هذا، فالكثير من الأشياء ستأتي في طريقك)

وأثارت إطلالة مايا غضب جمهورها، الذين تساءلوا (وين البنطلون؟).

ملابس رياضية مثيرة

وقبل أيام، استعرضت مايا رعيدي أنوثتها بملابس رياضية جريئة، في أحدث ظهور لها، ما أثار جدلاً كبيراً حولها.

وظهرت مايا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في (انستجرام)، بتوب نصف بطن، و(ليجن) رياضي ضيق يكشف أدق تفاصيل جسدها.

وعلقت ملكة جمال لبنان على الصورة: (وزانها).

وانقسم المتابعون إلى من أُعجب بإطلالة مايا، وآخرون هاجموها ورأوا انها لا تقدم شيئاً بصفتها ملكة جمال لبلادها، سوى استعراض جسدها.

مايا رعيدي تستعرض جسدها في دبي

وسبق أن تعرضت رعيدي إلى موجة هجوم إثر استعراض جسدها بالمايوه على أحد الشواطئ في دبي.

وظهرت مايا رعيدي بمايوه قطعتين كشف الكثير من جسدها، وعرضها لانتقادات لاذعة48688974