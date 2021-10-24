شاهد .. جنون كرة القدم .. كلاسيكو الارض و كلاسيكو انجلترا و كلاسيكو ايطاليا كلها ستلعب اليوم!! اليك كافة المعلومات التي تريدها حول مباريات اليوم

انت الان تتابع خبر جنون كرة القدم .. كلاسيكو الارض و كلاسيكو انجلترا و كلاسيكو ايطاليا كلها ستلعب اليوم!! اليك كافة المعلومات التي تريدها حول مباريات اليوم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سيكون اليوم الاحد 24/10/2021 هو اكثر الايام جنوناً في السنة، حيث ستلعب اليوم مجموعة مباريات من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

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حيث سيلتقي اليوم عمالقة الدوريات الاوروبية الكبرى في مواجهة بعضهم في مباريات كلاسيكية حماسية تحبس الانفاس، اهمها كلاسيكو الدوري الاسباني وكلاسيكو الدوري الايطالي وكلاسيكو الدوري الانجليزي وكلاسيكو الدوري الفرنسي.

وسنذكر لكم في هذا التقرير كافة المعلومات المتعلقة بمباريات اليوم.

1. كلاسيكو الارض : برشلونة × ريال مدريد

تبدأ مباريات اليوم الاحد بلقاء ناري وهو كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث يلتقي في قمة الاسبوع العاشر لليجا الاسبانية في مباراة مليئة بالاثارة.

حيث سيكون هذا الكلاسيكو هو الاول لبرشلونة بدون الاسطورة ليونيل ميسي والذي انتقل الى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليدخل بعده الفريق الكتلوني حالة من التخبط والانهيار.

في الجانب المقابل سيكون هذا الكلاسيكو هو الاول للنادي الملكي بدون قلب دفاعه وقائده الاسطوري سيرجيو راموس والذي انتقل ايضا لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري:

ريال مدريد في المركز الثالث بـ 17 نقطة من 8 مباريات ويملك مباراة مؤجلة ضد اتليتك بيلباو

برشلونة في المركز الثامن بـ 15 نقطة ويملك مباراة مؤجلة ضد اشبيلية

موعد المباراة : 5:15 مساء بتوقيت السعودية

ملعب اللقاء : الكامب نو

معلق المباراة : عصام الشوالي

2. كلاسيكو انجلترا : مانشستر يونايتد × ليفربول

يلي كلاسيكو الدوري الاسباني كلاسيكو الدوري الانجليزي والذي سيلعب بين اكثر الاندية تحقيقاً للدوري الانجليزي وهما مانشستر يونايتد وليفربول، حيث تعتبر هذه المباراة هي قمة مباريات الجولة التاسعة للبريميرليج.

جماهير اليونايتد تعيش حالياً حالة من عدم الاستقرار في النتائج حيث تنتقد الجماهير وبشدة مدرب الفريق السير اولي جونار سولشاير وذلك لسوء نتائج الفريق برغم تواجد الكثير من النجوم في صفوف النادي على رأسهم الاسطورة كريستيانو رونالدو والذي انتقل بداية هذا الموسم قادماً من صفوف يوفنتوس الايطالي.

في الطرف الاخر يعيش ليفربول فترة من اقوى فتراته، حيث لم يتعرض لاي خسارة في الدوري هذا الموسم، وعلى مستوى اللاعبين فالجميع يمر بفترة رائعة من ثبات في المستوى وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح والذي يتصدر قائمة الهدافين مناصفة من هاري كين بسبعة اهداف لكلٍ منهما.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري:

ليفربول في المركز الثالث برصيد 18 نقطة

مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ 14 نقطة

موعد المباراة : 6:30 مساء بتوقيت السعودية

ملعب اللقاء : اولد ترافورد

معلق المباراة : حفيظ دراجي

3. كلاسيكو ايطاليا : انتر ميلان × يوفنتوس

ثالث قمم الليلة هي المباراة التي ستلعب بين انتر ميلان ويوفنتوس في اقوى مباريات الجولة التاسعة للسيريا A.

يوفنتوس الضيف يعاني هذا الموسم حيث تعرض لخسارتين حتى الان جعلت مدربه اليجري في موقف لا يحسد عليه امام جماهير النادي الغاضبة، خصوصاً ان النادي فرط هذا الموسم في كريستانو رونالدو ووافق على انتقاله الى صفوف ناديه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي.

على الطرف الاخر يعيش الانتر حالة من عدم الثبات في المستوى وخصوصاً في خط الهجوم وذلك بعد رحيل الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو عن صفوف الفريق متجهاً الى صفوف نادي تشيلسي الانجليزي وكذلك رحيل مدربهم انطوينو كونتي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري:

انتر ميلان في المركز الثالث برصيد 17 نقطة

يوفنتوس في المركز السابع برصيد 14 نقطة

موعد المباراة : 9:45 مساء بتوقيت السعودية

ملعب اللقاء : جوزيبي مياتزا

معلق المباراة : فهد العتيبي

4. كلاسيكو فرنسا : مرسيليا × باريس سان جيرمان

رابع مباريات الليلة هي كلاسيكو فرنسا بين مرسيليا وباريس سان جيرمان في قمة مباريات الجولة 11 من الليج 1.

يدخل باريس سان جيرمان بترسانة من النجوم على رأسها الاسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق ونيمار ومبابي، هذا الثلاثي الهجومي الذي جعل دفاعات الخصوم تعاني في كل فرق اوروبا هذا الموسم.

على الجانب الاخر يعيش مرسيليا حالة لا بأس بها حيث حقق 5 انتصارات هذا الموسم جعلته يتواجد ضمن الاربعة الكبار في فرنسا.

ترتيب الفريقين في الدوري:

باريس سان جيرمان في الصدارة بـ 27 نقطة

مرسيليا في المركز الرابع برصيد 17 نقطة من 9 مباريات ويملك مباراة مؤجلة

موعد المباراة : 9:45 مساء بتوقيت السعودية

ملعب اللقاء : فيلودروم

معلق المباراة : حسن العيدروس54399068