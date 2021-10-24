شاهد .. محمد عبده: بكيت عند سماع صوتي للمرة الأولى.. ورأيت الموت في منامي

انت الان تتابع خبر محمد عبده: بكيت عند سماع صوتي للمرة الأولى.. ورأيت الموت في منامي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنان السعودي محمد عبده قائمة الترند في تويتر بعد تصريحات كشف فيها جوانب جديدة في شخصيته عبر لقاء تلفزيوني مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامج "جلسة عمر".

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وقال فنان العرب محمد عبده، خلال لقائه مع نيشان، إنه تعرض للفشل كثيرا، معلقا: "لولا الفشل ما صار محمد عبده"، مضيفا أن أول حفلة أقامها في مسرح الإذاعة عام 1963 فشل فيها، مؤكداً أن هذا الفشل أصبح إصرارا بداخله يدفعه حتى ينجح، ويطور من نفسه.

وأوضح أن أول مرة سمع فيها صوته على الإذاعة بكى، وقد سأل نفسه بعدها: "أنا لوين رايح؟"، وما هو الاتجاه الذي وضع نفسه فيه؟، مضيفا أنه قال لنفسه وقتها أن هذا النموذج الغنائي لا يشكله هو ولا يعبر عنه.

وأضاف أنه كان دائما ما يبوح بكل تلك المشاعر لنفسه فقط ولم يكن يشاركها مع أحد، مشيرا إلى أنه كان يأخذ العديد من النصائح من والدته، مضيفا أنها في بداية الأمر كانت معترضة على تفرغه واحترافه للفن، وكانت تقدر الفن لكن ليس كحرفة ومهنة، فكانت تقول له استخدم الفن كوسيلة للترفيه.

وفي سؤاله عن الموت قال عبده: "أنه رأى رؤية في منامه أنه يموت وكان سعيدا جدا"، مضيفا: "شفت رؤية واضحة أني أنا بهيأ نفسي إني أموت.. كنت سعيدا، وحينما اضطجعت عشان يكفنوني جلست أبكي".

وتابع حديثه موضحا، أنه فهم أثناء فترة انتشار كورونا أن هناك أشياء كثيرة مؤجلة نقول أننا سنفعلها لاحقا، مضيفا أنه أثناء فترة كورونا جلس في المنزل سنة و3 أشهر لا يرغب أن ينقل العدوى إلى أحد أو يأخذ العدوى من أحد، وأنه أثناء تلك الفترة جلس مع أولاده وأحفاده وقام بعمل جميع الأشياء المؤجلة.

وقال فنان العرب :" ما اعرف متى اتولدت أصلا لولا أنهم أخذوني لمعرفة العمر من الأسنان ما كنت عرفت متى أتولدت ولا أعرف حتى الآن تاريخ ميلادي الحقيقي".

وأضاف أنه لو سيكتب مذكراته فإنه سيخفي 80 ٪؜ من أحداث حياته كأسرار أن يبوح بها.

وفي وصفه لزملائه الفنانين، قال عن عبادي الجوهر إنه عازف وملحن ممتاز ويتذكر له أغنية سمار يا سمار، ووصف عبد الله الرويشد برائد الفن الكويتي الحديث، وعن عبد المجيد عبد الله قال إنه يحب صوته وكان يصطحبه لجميع حفلاته في البدايات.

وأشاد خلال اللقاء بالفنانة السورية أصالة نصري، مؤكدا أنه يختارها ليعيد معها تجربة الديو مرة ثانية.

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