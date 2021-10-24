شاهد .. آنجي خوري ..من نشر الرذيلة وقلة الحياء الى الإثارة والقرف ووضعيات خادشة وهذا المستوى الدنيء!

انت الان تتابع خبر آنجي خوري ..من نشر الرذيلة وقلة الحياء الى الإثارة والقرف ووضعيات خادشة وهذا المستوى الدنيء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

انتهت السورية آنجي خوري يوم قررت نشر الرذيلة وقلة الحياء على السوشيال ميديا، وكانت النتيجة سلبية عليها، بدأت بترحيلها من لبنان، والقاء القبض عليها في دبي ومن ثم ترحيلها إلى سوريا مجددًا.

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عدد من الصور انتشرت لها حيث بدت متشردة، وقيل إن الصور في سوريا، وظهرت تردي الفستان القصير مع حقيبة “شانيل” مزيفة وجوارب طويلة “ومشاية”، وقال البعض إنها لا تجد مأوى لها بعدما خسرت كل شيء بسبب السوشيال ميديا وعرض جسدها.



لم تتعلم آنجي بعد كيف تصبح إنسانة محترمة، ووجدت الطريق الأسهل للشهرة عبر عرض جسدها أمام مئات آلاف من النشطاء على السوشيال ميديا.



هذه لا تمثل بلدها سوريا، ولا النساء السوريات الجميلات اللاتي تحافظن على احترامهن لأنفسهن ولعائلتهن، بل تمثل نفسها فقط وكل من يقلدها.25286457