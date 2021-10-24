اتفرج – حكم جديد ضد محمد وزيري لصالح هيفاء وهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم جديد ضد محمد وزيري لصالح هيفاء وهبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما ضد مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، محمد وزيري بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة خمسين ألف جنيه وخمسين ألفاً وواحد جنيه تعويضًا .

حيث قضية الفنانة هيفاء وهبي هي ليست الوحيدة المُقدمة ضد محمد وزيري، فلا يزال مرفوعاً عليه ثلاث قضايا أخرى وهي النصب وخيانة الأمانة،و تهمة غسيل الأموال.

كما قضت محكمة جنح زايد في فبراير الماضي بحبس المتهم محمد وزيري 3 سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الأموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، لتحسم المحكمة بذلك النزاع ين هيفاء وهبي ومدير أعمالها.

و أصدرت النيابة العامة تحذيراً من التعامل مع وزيري مالياً فيما يخص الممتلكات محل النزاع بينه وبين هيفاء وهبي وحددت النيابة تلك الممتلكات. وأصدرت قرارها بتجديد حبس وزيري على ذمة التحقيقات الجارية.

وأوضحت النيابة في بيانها أن هذه الممتلكات “تشتمل على عدة عقارات فاخرة في منتجعات خاصة داخل القاهرة الكبرى، وحسابات بنكية، إضافة إلى قائمة بعض المقتنيات الشخصية التي تخص هيفاء وقالت في بلاغ لها أنها تركتها داخل فيلتها بالقاهرة، وقام وزيري بالاستيلاء عليها وتبديدها وخيانة الأمانة في العديد من الأغراض الأخرى التي كانت تحتفظ بها بمسكنها”.

و كتبت هيفاء وهبي : “أصدرت محكمة جنح زايد في القاهرة منذ قليل حكمها النافذ بحبس المتهم محمد وزيري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاستيلاء مع التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة والتحفّظ على أمواله وجميع ممتلكاته”.

يذكر أن هذا الحكم بعد خلافات شديدة حدثت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق، وهاجمت الفنانة اللبنانية محمد وزيري، وحررت محضراً ضده .