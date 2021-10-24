شاهد .. سر قميص النوم الذي قذف « الرعب » في قلب ميرفت أمين ومنعها من تصوير مشهد خادش مع عادل إمام؟

انت الان تتابع خبر سر قميص النوم الذي قذف « الرعب » في قلب ميرفت أمين ومنعها من تصوير مشهد خادش مع عادل إمام؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في لقاءات سابقة أثنت لبلبة على علاقتها بالزعيم عادل إمام، معبرة عن امتنانها للحظة التي جمعتهما معًا وقادتهما إلى طريق صداقة طويل، ليس مثله طريق آخر لفنانين يعرفان معنى الصداقة. وصرحت لبلبة أنها تعتبر عادل إمام توءمها الفني؛ حيث كانت كل أفلامها الناجحة برفقته وفي حضوره القوي كممثل.

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وهي تصبح في منتهى السعادة حين تجاليه وتحاوره في أمورها، كما انه على عكس ما يشاع عنه؛ شديد التنظيم فيما يخص حياته الأسرية والفنية. وهي -على حد قولها لا تتذكر أن عادل إمام أخفى مشاعر كره أو ضغينة أو غيرة فنية تجاه أي زميل آخر، وهي تتمنى أن تراه ناجحًا سواء برفقتها أو بدونها.

كما روت لبلبة تفاصيل المشهد الجريء الذي لم توافق عليه الفنانة القديرة ميرفت أمين وأصبح سببًا في أن تعود للعمل مرة أخرى مع صديق عمرها، وتحكي لبلبة قصة عملها مع الزعيم في فيلم "خلي بالك من جيرانك" حيث تم عرض الدور على جميلة السينما "ميرفت أمين" وقتها، لكنها رفضت بحكم وجود مشهد تظهر فيه بملابس النوم، وهي وقتها كانت متزوجة من من الفنان " حسين فهمي" حديثًا ولن ترغب في إغضابه.



حين قرأت لبلبة سيناريو الفيلم وافقت على الفور، بما أنها تعشق العمل مع عادل إمام، وتقول الفنانة أن الفيلم قد حقق نجاحًا مبهرًا لم تتوقعه، وأنها رفضت ذلك نظرًا للكيمياء الكبيرة بينها وبين الزعيم. وأنهما مثلا معًا في بدايتهما الفنية مشهدًا، ومن حينها والعاملون في الفيلم أبلغوهما أن هناك حالة فنية جميلة تجمعهما وأنهما يجب أن يمثلا معًا أفلام أكثر، وأن يقدما معًا أعمالًا بحجم موهبتهما.



وتستكمل لبلبة حديثها قائلة أنها مثَّلت مع الزعيم أنجح أفلامها بعد ذلك، منها "خلي بالك من جيرانك" و "احترس من الخط" ثم بدأ الزعيم بعد ذلك ينتهج نهجه الخاص في أفلامه، وبدأ بعمل سينما مختلفة عما قدمه في تلك الحقبة. وحين هم باختياري لفيلم "عريس من جهة أمنية" كنا في حفل خاص، ثم مال علي قائلًا أن جسدي امتلأ وأحتاج لحمية تخسيس لأنه يريدني في الفيلم معه. 78912936