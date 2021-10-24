شاهد .. اتفرج..اليسا ترد على الفضيحة بعد ان تصدرت الترند بسبب ما ارتدته تحت فستانها والجمهور في حيرة!

انت الان تتابع خبر اتفرج..اليسا ترد على الفضيحة بعد ان تصدرت الترند بسبب ما ارتدته تحت فستانها والجمهور في حيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدرت الفنانة اللبنانية ​إليسا حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلها في دولة العراق، حيث لفتت الأنظار بفستانها الزهري المحتشم، والذي أثارت به تساؤلات المتابعين حول ما إرتدته تحت الفستان.

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وتداول البعض صور قريبة للفنانة اليسا على المسرح، فأشار البعض انها ارتدت مشداً للبطن تحت الفستان، مثل جميع الفنانات، بينما رجح البعض انها لبست درعاً للوقاية من الرصاص، مشيرين انها فضيحة بحقها، وحق الجمهور والمنظمين،

ما أثار هذا الإحتمال غضب محبيها في العراق وخارجه، مشيرين ان اليسا ذهبت الى ​العراق​ بكل حب، ودون خوف، ولو انها خافت على نفسها لَما ذهبت من الأساس.

وبعد الضجة التي سببتها في ظهورها على المسرح، وانتشار الشائعات، خرجت الفنانة اليسا عن صمتها لترد على هذه الأقاويل عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر، وكتبت تغريدة قالت فيها: زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية"،

وأشارت اليسا انها كانت محاطة بفريق أمني كالمعتاد كما تفعل بأي بلد تذهب اليه، وأكدتان الأوضاع كانت آمنة لأقصى الحدود، وطالبت الجميع بعدم تداول هذا الامر لأن لا أساس له من الصحة.

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