شاهد .. ياسمين صبري وأبو هشيمة.. ما سر الصورة التي فضحتهما قبل الزواج؟

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري وأبو هشيمة.. ما سر الصورة التي فضحتهما قبل الزواج؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم مرور أكثر من عام على زواج الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، إلا أن أصداء زواجهما لاتزال مستمرة وتلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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البداية تفاصيل علاقة الارتباط بين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري بدأت مع نشر صورة لياسمين صبري مطلع مارس 2020 على حسابها بموقع انستجرام ترتدي نظارة سوداء بينما لم يظهر معها أحد في الكادر.

ولأن الفنانة ياسمين صبري موضع اهتمام الكثير من معجبيها لم يفوت البعض أدق التفاصيل في الصورة ليكتشفوا ظهور أبو هشيمة في انعكاس عدسة النظارة، ما يعني أن رجل الأعمال متواجد معها، وهو ما فتح الباب للحديث عن علاقة ارتباط بينهما.

بعد هذه التكهنات لم تخرج ياسمين صبري في الحال لتؤكد أو تنفي حقيقة الارتباط بينها وبين أبو هشيمة.‏

وفي 12 مارس 2020، نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة في خاصية الـ ستوري ممسكا بيد فتاة مع وضع إيموشن لـ قلب معبرا عن دخوله في علاقة ارتباط جديدة.

ظهرت اليد في الصورة مُزينة بمجموعة من الأساور شوهدت قبل ذلك بنفس الشكل والعدد في يد الفنانة ياسمين صبري وهو ما ثبت اليقين لدى المشاهدين بأن علاقة تجمع الطرفين.

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