شاهد .. ظهور "مفزع" للفنانة نجلاء فتحي.. اتفرج كيف غيرت السنوات ملامحها الجميلة!(فيديو)

انت الان تتابع خبر ظهور "مفزع" للفنانة نجلاء فتحي.. اتفرج كيف غيرت السنوات ملامحها الجميلة!(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 21 عاما مرت على اعتزال الفنانة القديرة نجلاء فتحي، صاحبة الرصيد الكبير من الأعمال الفنية، والمحببة في قلوب جمهورها، رغم غيابها الطويل عن الشاشة السينمائية، إذ كانت آخر أعمالها فيلم «بطل من الجنوب» عام 2000.

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تميزت الفنانة نجلاء فتحي، 70 عاما، بملامحها الجميلة التي جذبت الأنظار إليها، إذ تعتبر من جميلات الشاشة السينمائية، وهي أيضًا صاحبة قصة الحب المميزة مع زوجها الراحل الإعلامي حمدي قنديل، ومنذ وفاته فضلت الاختفاء بعيدًا عن الأنظار.

آخر ظهور للفنانة نجلاء فتحي في شهر مايو 2020، كان آخر ظهور للفنانة نجلاء فتحي، حين هنأت المخرج محمد خضر زوج ابنتها الوحيدة، ياسمين أبوالنجا، بعيد ميلادها، عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، متمنية خلاله عودته من الإمارات العربية المتحدة إلى مصر سالمًا: «كل سنة وأنت طيب يا محمد.. وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي وترجعلنا بألف سلامة».

ورغم تقدم السن الذي ظهر على الفنانة نجلاء فتحي، وبروز التجاعيد في وجهها، لكنها ما زالت تحتفظ بجمالها وأناقتها، وشعرها المنسدل، إذ أبدى متابعيها إعجابهم بجمالها، من خلال تفاعلهم على الفيديو: «دائمة الجمال والأناقة»، «لسة حلوة زي ما أنتي»، «قمر والله»، «ربنا يديكي الصحة دايمًا»، «ربنا يحفظك طول العمر جميلة وأنيقة».

ابنة نجلاء فتحي الوحيدة رزقت نجلاء فتحي بابنة وحيدة من زوجها سيف أبوالنجا أسمتها «ياسمين»، ولفتت الأنظار مؤخرا، بعد ظهورها النادر في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة بدورته الرابعة الماضية، التي أقيمت في مدينة الغردقة.

وارتدت وقتها «ياسمين»، فستان أخضر قاتم اللون، يشبه في تصميمه فستان الأميرات، كما أنه جاء دون أكمام أو نقوش بارزة، وكان أبرز اللقطات التي ظهرت بها، حين أمسك زوجها المخرج خضر محمد خضر، حذائها ذو الكعب العالي، لمساعدتها في السير على السجادة الحمراء.99232113