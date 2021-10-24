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شاهد .. اتفرج.. طليق مودل روز يخرج من صمته وبغضب يفتح النار عليها: وقفت معكم وقفة رجال من يوم توفى أبوك.. وفضلتي تكوني معاه؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

خرج طليق مشهورة سناب شات “مودل روز”، في فيديو جديد يكشف فيه تفاصيل جديدة عن مواقفه السابقة معها.

 98136752

وقال محمد الحمود في مقطع فيديو عبر حسابه بسناب : ” وقفت معاكم وقفة رجال من يوم توفي أبوكي، ولا خليتكم تحتاجون لأحد ، لا أنتي ولا أهلك”.

 

 

وأضاف الحمود : ” أنتي اللي وصلتيني لهذي المرحلة، تواصلت معك ونصحتك وسويت كل المعروف، ومع لك حبيتي تكوني معاه، هذا خيارك، لكن تدمرين مستقبلي وسمعتي وتقولي ليش تطلع بالإعلام ؟”.

 

 

وتابع : ” أنا طلعت بالإعلام لأني شفت الضيم ، لأني لو ما طلعت بالإعلام كان انفرمت، وحتى يوم ما طلعت بالإعلام والله ما ذكرت الطلاق إلا من بعد ما زادت المشاكل، “.

98136752

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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