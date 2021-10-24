شاهد .. شمس الكويتية تثير الجدل وتعترف كلنا مارسنا علاقات خارج الزواج ومتابع :مع مين !اتفرج

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تثير الجدل وتعترف كلنا مارسنا علاقات خارج الزواج ومتابع :مع مين !اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة شمس الكويتية، موجة غضب وجدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها عن العلاقة الحميمة قبل الزواج.

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وقالت خلال حلولها ضيفة برنامج “جعفر توك” من تقديم المذيع جعفر عبدالكريم على قناة “DW عربية”، عن الجنس قبل الزواج:” حرية شخصية”، ثم تساءلت: “بعدين مين بهالعالم تقريباً ما مارس العلاقة قبل الزواج؟ ليش نضل مخبين ورا الخيم واصابعنا”.

ورداً على سؤال حول مرورها بالتجربة على الصعيد الشخصي، قالت: “لا للأسف”، مضيفةً: “كل اللي تعرفت عليهم كانوا زواج على السريع لأنهم يخافون أطير وأوخر عنهم”.

من جانبها هاجمت الإعلامية مي العيدان مواطنتها النجمة شمس الكويتية بسبب دفاعها عن العلاقة الحميمة قبل الزواج.

وقالت العيدان: “الحين صار الزنا وطريق الحرام اللي الله تعالى نهى عنها بالإسلام وبكل الأديان السماويه واللي اعتبرها من الكبائر وأعظم الآثام صارت حريه شخصيه واللي تسبب بخلط الأنساب واللقطاء وأولاد الحرام اللي يأتون من غير زواج والأمراض منها الإيدز”.

وتابعت: “ثانياً بطلي ربط اسمك باسم الكويت ما يحق لك أنت غير كويتيه ولَم تسكنين الكويت يوم ولست من مواليد الكويت ولَك اَي قريب أو بعيد من الكويت بطلي الكذب المعلن اللي تستخدمينه بلقاءاتك بمصر ولبنان تطلعين تكذبين على خلق الله وتقولين أنا كويتية وتنازلت عن الجنسيه الكويتيه”.

وأضافت: ” اتحداك لو تطلعين صورة البطاقة مدنية قديمة ولا جواز كويتي قديم لك مكتوب جنب اسمك كويتيه كلنا نمتلك بطاقاتنا المدنية القديمة وجوازاتنا القديمة لكن تطلعين تقولين آراء ضد مخالفة لأوامر الدين وتروحين تغنين في ملهى بدبي

وتسيءً لاسم الكويت ماحد يحق له يكتب اسم بلد ماهو من أهلها أنت مواليد حفر الباطن وساكنة بدبي وجوازك دولة سانت كيتس فحطي لنفسك حدود أو راح يتم محاسبتك بالقانون باسم الإساءة لبلد أنت مالك حقوق فيه وتستخدمين اسمها بتصريحات مشوهة”.38214718