اتفرج – إليسا ترتدي درع واقي في حفلتها بغداد

شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ترتدي درع واقي في حفلتها بغداد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتداء الفنانة إليسا درع واقي أثناء حفلتها الأخيرة في مدينة بغداد بدولة العراق، بسبب وجود علامات لحزام أسفل فستان الحفل .

بينما الفنانة إليسا و كتبت على “تويتر” :”زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية”.

وأضافت إليسا في التدوينة للرد على ما نشر أو أشيع حول ارتداء درع واقي في بغداد،: “ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيروا وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية، كنت محاطة بفريق أمني متل بأي بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول به الموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة”.

يذكر أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل الفنانة إليسا في مدينة بغداد، وتم الإشارة إلى وجود حزام أسفل الفستان والذي ظهر واضحاً في الصور المنتشرة، وتداول أن هذا الحزام عبارة عن درع واقي خوفاً على حياتها أثناء إحياء الحفل، وتعرض للهجوم من قبل الجمهور بسبب شعورها بعدم الأمان في بغداد الأمر الذي نفته إليسا فور إنتشار الأخبار والتأكيد على أنها كانت مبسوطة وسط أهلها وتشعر بكل الأمان بينهم.