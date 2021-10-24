شاهد .. صدر جورجينا يخرج من فستانها في اقوى مشهد اغراء ويكشف كل شي علناً !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر صدر جورجينا يخرج من فستانها في اقوى مشهد اغراء ويكشف كل شي علناً !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغيز​، حبيبة لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​، مجموعة صور لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها أحد المهرجانات، ولفتت الأنظار بشكل كبير صورة لها بدت فيها مرتدية فستاناً ضيقاً، والذي كاد أن يضعها في موقف محرج بسبب قصة الصدر الضيقة، والتي لم تغطِّ كل هذه المنطقة او على الأقل جزءاً منها.

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نشرت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغيز​، حبيبة لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​، مجموعة صور لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها أحد المهرجانات، ولفتت الأنظار بشكل كبير صورة لها بدت فيها مرتدية فستاناً ضيقاً، والذي كاد أن يضعها في موقف محرج بسبب قصة الصدر الضيقة، والتي لم تغطِّ كل هذه المنطقة او على الأقل جزءاً منها.

الجدير بالذكر ان فستان جورجينا من تصميم المصمم التونسي علي قروي، وقد أبدع في تصميمه، خصوصاً أن جورجينا تحب هذا النوع من الفساتين الضيقة، مع فتحة عند الجزء السفلي منه.

ويمتنع عن نشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل 39223449