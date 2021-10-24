شاهد .. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تقذف الرعب في قلوب الوطن العربي بتوقعات جديدة هي الاولى من نوعها ؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تقذف الرعب في قلوب الوطن العربي بتوقعات جديدة هي الاولى من نوعها ؟

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تصدرت اللبنانية ليلى عبد اللطيف مؤشرات بحث جوجل العالمية، وذلك بسبب تصريحاتها المخيفة التي أفرعت العالم العربي خلال إستضافتها على شاشة قناة الجديدة اللبنانية مع الإعلامي نيشان.

أطلقت ليلي عبد اللطيف توقعات جديدة مرعبة في ليلة رأس السنة الجديدة 2021 وهذة التوقعات كالأتي.

توقعات ليلي عبد اللطيف في مصر: هناك حدثًا هام سيحدث لمصر، حيث سيهتف الناس في الشوارع المصرية "كلنا السيسي وربنا معاك"، ومن المتوقع ان يحدث تقارب مصري قطري وتقارب مصري إيراني، كما سيخيم حالة من الحزن والحداد ستخيم على مصر بسبب غياب أحد الوجة المصرية الشهيرة.

توقعات ليلي عبد اللطيف في العراق: قالت اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن الوجود الاميركي في العراق سيكون على المحك في العام 2021، تحقيق المزيد من الانجازات العسكرية وتوسع في السيطرة والحسم والانتشار على

كل الاراضي العراقية، وستدخل العراق في 2021 مرحلة لا تشبه المراحل السابقة وخصوصا على الصعيدين الامني والعسكري. كما حذرت من اغتيال شخصية عراقية كبيرة مقربة من الكاظمي وتحذير لـ الكاظمي على المستوى الصحي والأمني، وستدخل العراق في مفاوضات مع اسرائيل.

توقعات ليلي عبد اللطيف في الكويت: الأمن الكويتي سيحقق إنجاز كبير على الأرض خلال عام 2021 ومن خلال ذلك سيحمي الكويت من عمل إرهابي كبير، ستبني الكويت مطار ضخم جديد وسيكون مجهز بأحدث الأدوات العالمية وبهندسة مثيرة للإعجاب.

وأضافت ليلي أن الكويت ستشهد حملة فساد كبيرة مع إعتقال شخصيات كبيرة بارزة، وهناك خلاف على الحكم.

توقعات ليلي عبد اللطيف في أمريكا: قالت ليلى بأنها لا تري حرب بين أمريكا وإيران، ولكن سيكون هناك خطر على أمريكا من الصين وروسيا سوف تساند الصين في حربها مع أمريكا، حرب بين ترامب وبايدن والفوضي تعم المكان.

توقعات ليلي عبد اللطيف في تركيا: تشهد تركيا أضطرابات سياسية وحركة تمرد وحركة الشارع التركي، كما ان هناك حالات من الغضب من الشعب التركي، كما سيتعرض أدرغان إلى وعكة صحية وتراجع الليرة امام الدولار، ستتعرض تركيا إلى ضربة عسكرية من ليبيا وستضع أدرغان في حالة حرج وصعب.

توقعات ليلي عبد اللطيف الدولية: حشرات غريبة تغذو بعض الدول تحمل باكتيريا سامه وخطيرة، انفجارات قوية تهز العالم، نيزك يضرب الأرض والضحايا تتخطى المئات وتشرد عدد كبير من الناس، حزن على رجل دين يجزن العالم، أنظار العالم تتجه إلى القمر لحدث مؤسف، حادث أمني كبير في أحد المطارات العربية تهز العالم، تعرض الهند والصين إلى تلوث كميائي كبير وينتقل إلى بعض الدول، وانتشار وباء جديد في الهند، كما أن هناك أزمة غذائية كارثية تصيب العالم وتهدد بعض الدول.81405449