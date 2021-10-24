شاهد .. شمس الكويتية تخلع ثوب الخجل تماماً وتتحسر على عدم إقامتها علاقة غير شرعية قبل الزواج!

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تخلع ثوب الخجل تماماً وتتحسر على عدم إقامتها علاقة غير شرعية قبل الزواج! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلقت الفنانة شمس الكويتية سلسلة من التصريحات الجريئة والمثيرة للجدل خلال استضافتها في البرنامج الحواري “جعفر توك” والذي هو من تقديم الإعلامي جعفر عبد الكريم.

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مواضيع كثيرة تم التطرق لها خلال الحلقة ما بين زواج القاصرات والدين والمجتمع وصولاً إلى ممارسة الجنس قبل الزواج.

الإعلامي وجه سؤال لـ شمس حول رأيها العلاقة قبل الزواج بالتراضي لتعلق بـ “حرية شخصية.. بعيدن مين بهالعالم تقريباً ما مارس العلاقة قبل الزواج، ليش نضل مخبين ورا الخيم واصابعنا”.

جعفر وجه السؤال لـ شمس الكويتية حول ما إذا كانت قد مارست ذلك قبل الزواج لتعلق قبل التفكير لبرهة من الزمن بـ “لا للأسف”…وعند سالها لماذا “للأسف”… علقت بـ “كل اللي تعرفت عليهم كانوا زواج على السريع لأنهم يخافون أطير وأوخر عنهم”.

أما عن سبب طلاقات شمس الكويتية من أزواجها علقت بـ “ما عندهم ثقة بنفسهم يخافون من شهرتي ولإني أطلع واروح واجي فممكن أتغير عليهم بحسب تفكيرهم..وانا بكل مرة كنت أطبطب عليهم واقول انت أحس حد ومستحيل أتغير عليك لحد ما تعبت وزهقت”…

كما اكدت شمس الكويتية انها لن تتزوج في العالم العربي لان القوانين في العالم العربي، بشكل عام، مجحفة في حق المرأة غير انها في المقابل أكدت انها ضد الزواج المدني ومع الزواج حسب الشريعة الاسلامية قائلة “القران حمال اوجه في من مصلحته يفسر التفسير اللي يحبه ويحط على اساسه القانون”

القران حمال أوجه

وأكدت شمس الكويتية ان القران “بريء من كل ظلم لمرأة او لرجل او لنملة” وتابعت “القران داعش خذ منه شيء وطبقه وقال هذا القران وبالمقابل في ناس ثانية تجي تقول لك في القران مليون دليل ان الله والاسلام ومحمد رحمة وليس قتل انت مين تاخذ فيهم حسب مصلحتك”.

كما قالت شمس ان أرائها جاءت تنيجة بحث وليس تلقين وتابعت “انا الاسئلة الوجودية عندي من انا وطفلة أنا لم ألقن انا قارئة حللت وبحثت قرأت عن البوذية وعاشرت البوذية والمسيحية واليهودية والاسلام فاكتشفت ان كله مصدر واحد”.68333964