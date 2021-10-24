شاهد .. الراقصة صافيناز بدون ملابس وتسأل المتابعين عن أجمل منطقة بجسمها ..اتفرج ردود صادمة

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز بدون ملابس وتسأل المتابعين عن أجمل منطقة بجسمها ..اتفرج ردود صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت الراقصة ​صافيناز​ جميع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بالصورة الجديدة التي نشرتها وبدت فيها وهي تستعرض جسمها بشكل واضح.

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صافيناز التي عودت كل متابعيها على الصور المثيرة للجدل، أضافت صورة جديدة في هذا السياق، حيث تعمدت على ما يبدو إظهار حجم صدرها الكبير

وجزء منه بارتدائها بدلة رقص فاضحة لإثارة الجدل وسألت جمهورها “حلو جسمى ولا لأ ؟” .

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