شاهد .. مفاجأة بشأن حجم ميراث دنيا وإيمي سمير غانم بعد قرب عودتهما للشاشة .. رقم صادم وخيالي !

انت الان تتابع خبر مفاجأة بشأن حجم ميراث دنيا وإيمي سمير غانم بعد قرب عودتهما للشاشة .. رقم صادم وخيالي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد رحيل الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، سيطر الحزن على ابنتهما ايمي ودنيا سمير غانم وانعزلا عن العالم والفن لفترة.

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وفي هذه الايام، تم موافقة الفنانة إيمي سمير غانم، على العودة لممارسة نشاطها الفني من جديد من خلال مسلسل جار التحضير له للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.

واقتنعت "إيمي" - مبدئيًا - بمسلسل جار كتابة معالجته الدرامية، فيما يستعد النجم حسن الرداد، لمشاركتها في أول أعمالها خلال الفترة الأخيرة، لمساعدتها على الخروج من أزمتها النفسية.

ويشارك في المسلسل الجديد، عدد كبير من نجوم الشرف، جار الاتفاق معهم للظهور في حلقات العمل لإضافة مزيد من الثقل الفني على العمل الجديد.

كما تنتظر الفنانة دنيا سمير غانم، قرار الشركة المنتجة لمسلسلها المؤجل منذ العام السابق "عالم موازي" من أجل البدء في التصوير واستئناف الحلقات المتبقية للعرض خلال رمضان القادم عبر 15 حلقة.

وتحدثت تقارير صحفية عن ثروة الفنان الراحل سمير غانم، التي تقدر بما يقارب من حوالي 100 مليون دولار أي مليار ونصف جنية مصري، حيث يعتبر الفنان سمير غانم من الأثرياء بعد عادل إمام ومحمد رمضان.42341955