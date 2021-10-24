شاهد .. قلة أدب منقطعة النظير.. انجي خوري تصدم متابعيها بصورة ساخنة مع طليقها لأول مرّة!

انت الان تتابع خبر قلة أدب منقطعة النظير.. انجي خوري تصدم متابعيها بصورة ساخنة مع طليقها لأول مرّة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة مواقع التواصل السورية انجي خوري، التي جرى ترحيلها مؤخراً من دبي إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للآداب في احد الفنادق، صورة “ساخنة” مع من قالت إنه طليقها.

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وتظهر “إنجي” في الصورة ومن قالت إنه طليقها وهو يقبّلها بطريقةٍ حميمة.

وكانت انجي خوري، نشرت السبت فيديو جديد فاضح تظهر فيه وهي داخل محل لبيع الملابس، إذ تقوم بوضع مخلّ عبر امساك ثديها وعرضه للمتابعين بطريقةٍ مستفزة، ما أثار غضباً واسعاً.وقالت إنجي التي ظهرت بدون ملابس داخلية، في الفيديو: “مش ضروري إذا لبستو تقليد يعني بتكونوا تقليد، إهم شي انتو تكونوا اصليين.. كلو يكون اصلي”.

وحوّلت إنجي خوري حساباتها بمواقع التواصل لنشر صور ساخنة لها ومقاطع فيديو تحوي إيحاءات جنسية.

وكان جرى ابعاد إنجي خوري من دبي إلى سوريا بعدما تم إبعادها من لبنان إلى الامارات، بعد ضبطها بوضع مخل للآداب في أحد فنادق دبي كما قيل، ليتم تسفيرها إلى سوريا من جديد.77501708