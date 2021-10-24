شاهد .. الاعتداء يُلاحق سعد لمجرد..وبهذا التطوّر المفاجئ وغير المتوقّع!الجمهور في ذهول

انت الان تتابع خبر الاعتداء يُلاحق سعد لمجرد..وبهذا التطوّر المفاجئ وغير المتوقّع!الجمهور في ذهول والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تطور مفاجىء شهدته قضية الإغتصاب المرفوعة ضد الفنان المغربيسعد المجرد . إذ قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، بضرورة محاكمته أمام محكمة الجنايات.

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ونقلت صحيفة “باريزيان” الفرنسية عن مصدر قضائي القول إنه ستتم إعادة استدعاء سعد لمجرد بتهمة الإغتصاب لشابة فرنسية في عام 2016 ومن المعروف أن قرار محكمة الإستئناف حاسم

وفي كانون الثاني/يناير 2020، قضت فرفة التحقيق التي تتبع محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية “باريس”، بإحالة سعد إلى غرفة الجنايات، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول بتاريخ 26 أكتوبر 2016 داخل أحد الفنادق.

وبعد ذلك بشهور، قررت محكمة النقض الفرنسية إسقاط تهمة الاغتصاب عن سعد لمجرد، وذلك لعدم وجود أدلة كافية تثبث إدانته في القضية، لكن محكمة الاستئناف في باريس قضت مؤخرا بإعادة الفنان المغربي إلى الجنايات مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى، كان أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد في مقابلته الأخيرة عن مفاجأة كبيرة حيث كشف عن استعداده لخوض أولى تجاربه الدرامية في الفترة المقبلة.

سعد وفي تصريحات صحافية قال أنّه يستعد للمشاركة في مسلسل يتكوّن من 12 حلقة يتناول قصة حب تتخللها مشاهد درامية ومواقف طريفة.

وعلى صعيد الغناء فسيخوض سعد تجربة الغناء باللهجة المصرية مرة أخرى بعد النجاح الكبير الذي حقق في أغنية “عدّى الكلام” التي أصدرها قبل فترة.

ويجدد سعد التعاون باللهجة المصرية مع كل من أمير طعيمة وعزيز الشافعي والموزع توما كما ويتعاون مع فريق عمل آخر في مصر.

وكان سعد قد نفى كل الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة عن خلاف مع محمد رمضان وأكد أنه قرأ هذا الخبر في الإعلام وفضّل عدم التعليق على ذلك.51485934