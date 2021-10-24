شاهد .. هاندا أرتشيل التركية تصدم الجمهور بـ إيحاءات حميمة معيبة وغير لائقة برومانسيتها مع هذا الفنان تثير المتابعين

انت الان تتابع خبر هاندا أرتشيل التركية تصدم الجمهور بـ إيحاءات حميمة معيبة وغير لائقة برومانسيتها مع هذا الفنان تثير المتابعين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/24 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

صدمة كبيرة تلقاها محبي الممثلة التركية هاندا أرتشيل بعد نشرها صورًا فيها إيحاءات جنسية معيبة وغير لائقة أبدًا، ما عرّضها للكثير من الانتقادات بسبب ما فعلته.

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في التّفاصيل، نشرت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ صورة لها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وفاجأت فيها متابعيها بـ إيحاءات جنسية جريئة وبملابسها المثيرة، إذ عمدت إلى إظهار ملابسها الداخلية بطريقة غير مباشرة.

وتداول الصورة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتلقّت العديد من الانتقادات السّلبيّة بسبب ما قامت به من إيحاءات جنسية معيبة وغير لائقة.

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للثنائي العشاق ظهرت فيها الأخيرة بالحجاب الأمر الذي طرح تساؤلات كثيرة.

صورة أرتشيل بالحجاب كان إلى جانبها كرم بثياب رجل الدين يضع على رأسه ما يشبه القبعة ويجمل في ديه مسبحة وتفاجأ الجمهور بهذا الأمر.

الحقيقة أن هذه الصورة هي من تصميم معجبي الثنائي هاندا وكرم ومن متابعي مسلسل أنت أطرق بابي الذي تسبب بنشوء علاقة حب بينهما.

ولفتت رومانسية بورسين مع أرتشيل حديث الجمهور بعد تسلمهما جائزة أفضل ممثل وممثلة على التوالي قبل أيام قليلة.

رومانسية هاندا وكرم بدت واضحة حيث سرقت نظراتهما لبعضهما الأنظار عنج تسلمهما الجائزة وخلال التقاطهما الصور التذكارية.

كما أنه في قاعة الحفل تواجدت هاندا مع شقيقتها غمزة وزوجها إلى جانب كرم وكانت تبعد كرسي الحبيبين بضع سنتمترات بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا إلا أن كرم طلب منها أن تقترب بكرسيها منه.

كشف كل من هاندا وكرم عن تفاصيل فصة الحب التي جمعت بين ديميت أوزديمير وجان يامان عندما شاركا في مسلسل الطائر المبكر.

وفي الحلقة الجديدة من مسلسل أنت أطرق بابي تضمن مشهد وهما يقرآن رسالة ديميت إلى جان التي كانت قد أرسلتها في أحد مشاهد الطائر المبكر.

الفيديو الذي انتشر يكشف رسالة سنام التي قامت بدورها ديميت إلى جان بعد أن تركها وسافر في البحر فكتبت له على ورقة ورمتها في البحر.86163292