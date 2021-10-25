شاهد .. بعد فضيحة معاشرته لها..هيفاء وهبي تلقي بحبيبها بالسجن لسبب صادم

انت الان تتابع خبر بعد فضيحة معاشرته لها..هيفاء وهبي تلقي بحبيبها بالسجن لسبب صادم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد إدانته بخيانة الأمانة، قضت المحكمة بسجن مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق محمد وزيري 3 سنوات وتغريمه بـ50 ألف جنيه، بعد حكم سابق بخمس سنوات صدر عن محكمة زايد، ليصبح إجمالي الأحكام ضده 8 سنوات، وحضر المتهم لسماع الحكم.

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وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهم الوزيري إلى المحاكمة الجنائية، وحكمت عليه محكمة جنح الشيخ زايد 5 سنوات بتهمتي التبديد والنصب بـ63 مليون جنيه مصري، بعد ان رفعت الفنانة هيفاء وهبي ضده دعاوى نصب وإختلاس، وورود تحريات أجهزة الأمن التي أكدت الاتهامات المنسوبة لوزيري.

هذا ورفضت محكمة الأسرة دعوى إثبات زواج المتهم من الفنانة اللبنانية، بعد ان أكد انه تزوج من هيفاء وهبي لمدة 3 سنوات وكانت تقيم معها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم اختلفا بسبب تصوير احد الأفلام وانفصلا، وانكرت الفنانة وهبي هذا الزواج، رغم امتلاك الوزيري لعقد الزواج، وقال دفاع هيفاء، إنه بصدد إقامة دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته.74496097