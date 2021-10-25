شاهد .. رشدي أباظة في مشهد ساخن مع هذه الممثلة ومنع من العرض.

انت الان تتابع خبر رشدي أباظة في مشهد ساخن مع هذه الممثلة ومنع من العرض. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على الرغم من مرور أكثر من ربع قرن على رحيله، إلا أن أعمال الممثل المصري ​رشدي أباظة​ لا تزال موضع جدل رقابياً بين الكثير من السينمائيين، حتى أن هناك عددا كبيرا من أعماله مازالت ممنوعة من العرض على شاشات التلفزيون.

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وكان أباظة من بين ممثلين مصريين كثيرين، إنساقوا إلى موجة أفلام حقبة السبعينيات، ونجد المشاهد المثيرة الصريحة هي الهامش الذي يجمع أفلام رشدي أباظة الممنوعة من العرض، سواء كان مشاركاً في هذه المشاهد أو لا.

وفي عام 1971 شارك أباظة في بطولة فيلم "إمرأة ورجل" وهو إنتاج مصري، ولكن تم تصويره في لبنان، وهو الفيلم الذي اشتهر بمشاهد ​ناهد شريف​ الجريئة مع رشدي أباظة، وفي عام 1972 شارك في بطولة فيلم "العاطفة والجسد"، مع ​نجلاء فتحي​ و​محمود ياسين​ وسهير البابلي وعمر خورشيد.94635043