شاهد .. نجمة «تفاحة آدم» تكشف منطقتها الحساسة.. والجمهور يفقد الصواب: جامدة أوي.. اتفرج

انت الان تتابع خبر نجمة «تفاحة آدم» تكشف منطقتها الحساسة.. والجمهور يفقد الصواب: جامدة أوي.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، متخصصة بأخبار المشاهير والفن، نشر صور جريئة لنجمة مسلسل تفاحة آدم، كانت قد نشرتها الأخيرة في وقت سابق على حسابها في موقع انستجرام.

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وظهرت نجمة مسلسل تفاحة آدم، مروة الأزلي، في الصور، وهي تقوم بحركات إغراء جريئة داخل صالة رياضية مغلقة، وعلقت ممازحة جمهورها ومتابعيها: "والجسم السليم في العقل السليم" ووضعت إيموجي ضحكة ساخرة.وحظيت الصور بتفاعل كبير من المتابعين، وكانت معظم تعليقاتهم تتحدث عن جمال وجسد الفنانة الازلي، واسهب البعض في التغزل والتحرش بها، وبما برز من جسدها الملتصق بالتيشيرت والبنطال الخفيف.

ومن تلك التعليقات: "قلبي وقف، جورجينا الشرق، مافيش أسلم من كده الجسم، جامدة أوي، دنتي طلعتي أجمد من ياسمين صبري وجورجينا، يا لهوي على حلاوة إبطك، اوعي تنحفي كذا انت قمر"ومؤخرًا اثارت الفنانة الشابة مروة الأزلى، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد انتشار صور لها من فيلمها الأخير "صندوق الدنيا".

واعتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل، بعد أن شاهدوا صور مروة الازلي أنها صاحبة عربية كبدة حقيقية وبدأ الشباب يتساءلون عن مكان العربية.

وجسدت مروة، فى الفيلم دور فتاة تُدعى "زبادي" وهى صاحبة عربة كبدة، فى حارة شعبية، حيث ظهرت فى الصور، وهى ترتدي عباءة ذات اللون الأخضر، والتقطت لها هذه الصور فى الكواليس، لذلك اعتقد بعض رواد السوشيال ميديا، أنها صاحبة عربة كبدة حقيقية، فى أحد شوارع القاهرة.

وكانت البداية الفنية للفنانة مروة الازلي، عام 2009، من خلال فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، وجسدت فيه دور مضيفة الطائرة، وبعدها شاركت فى مسلسل "فرقة ناجي عطا لله" مع النجم عادل إمام، وكان الدور الأبرز لها والذي قدّمها للجمهور بشكلٍ أوسع، هو فيلم "الألماني" مع الفنان محمد رمضان عام 2012، حيث ظهرت فى دور "حبيبة" وهي الفتاة التى أحبها بطل الفيلم..وتوالت أعمال مروة الازلي ، منها مسلسلات "تفاحة آدم" و"عد تنازلي" و"فيفا أطاطا" و"شمس" و"أرض النفاق" و"ضد مجهول" و"لدينا أقوال أخرى" و"زلزال" و"بحر"، بالإضافة إلى فيلم "أسوار القمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".

وتعاونت مع الفنان محمد رمضان، للمرة الثالثة بعد فيلمي "الألماني" و"زلزال"، فى مسلسل "البرنس"، الذى ُعرض فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان.

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