شاهد .. إلهام شاهين تكشف تفاصيل حادثة ضبط زوجها في غرفة فنانة شهيرة.. لن تتوقع رد فعلها!

انت الان تتابع خبر إلهام شاهين تكشف تفاصيل حادثة ضبط زوجها في غرفة فنانة شهيرة.. لن تتوقع رد فعلها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وتصدرت محرك البحث عبر موقع “جوجل” ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها بشأن تبرعها بأعضائها بعد الموت، مما جعل تصريحاتها القديمة تداول بين الجمهور مرة أخرى.

35346351

حيث كشفت الفنانة إلهام شاهين، العديد من أسرار حياتها الخاصة وروت تفاصيل ضبط زوجها في غرفة فنانة شهيرة، وذلك خلال استضافتها في برنامج “السيرة” والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع على قناة DMC.

إلهام شاهين تروي تفاصيل زيجتها الأولى

حيث قالت إلهام شاهين :” اتجوزت من عادل وكان فرق السن بينا 25 سنة، كان عنده شركة سياحة عظيمة ومراكب سياحية فخمة، وبعد سنتين من الزواج حد قالي هو بينتج عادل حسني بينتج، ساعتها قولت لا اكيد تشابه أسماء، سألته وأنكر وقالي أنا عايز أخرجك من الوسط دة أقوم انا أدخله انتي بتهزري”.

وتابعت الهام شاهين :” قبل نزول الفيلم في صالات السينما، لف بيه بالعربية طول الليل عشان مانتخنقش في البيت مكنش عارف يقولهالي أزاي وفي الأخر اعترف وقالى أنا انتجت الفيلم ده بسبب ضغط أصدقائي، ودي أخر مرة”.

تفاصيل ضبط زوج إلهام شاهين في غرفة فنانة شهيرة

قالت إلهام شاهين خلال لقائها في البرنامج :” قرأت أن عادل حسني ينتج فيلم أخر لسهير رمزي، وعندما واجهته قال لي “أنتي مجنونة أنتي بتجيبي الكلام ده منين مفيش الكلام دة”، وعندما كنت في أستوديو الأهرام جاء صحفي وكان يريد مقابلة معي وقال “أنا حظي حلوة اوي ده انا لسة عامل موضوع من الدكتور عادل حسني”.

وأضافت الهام شاهين :” وقال الصحفي قابلته في استديو النحاس في غرفة سهير رمزي، وأخذت سيارتي وذهبت مسرعة إليه”.

وتابعت قائلة:” ذهبت إلى الأستوديو وعندما شاهدني السائق الخاص به، ذهب مسرعًا ليخبر عادل، فتحت باب غرفة سهير رمزي لأجد عادل حسني هناك “حط أيده على بقي، وقالي أيوة أنا كداب وشوفي إنت عايزة إيه)”.

إلهام شاهين تكشف حقيقة أن سهير رمزي سبب طلاقه

وأختتمت قائلة:”وحينها طلبت الطلاق ودي كانت أول مرة طلاق، الذي ضايقني في الأمر أنه كان دائما يريدني أن أبعد عن الفن وهو من دخل الفن، وقلت له حينها (لو عايزة أتجوز راجل من الفن كنت اتجوزت بس أنا كنت عايزة أتجوز من خارج الفن)”.

ونفت إلهام شاهين ما تداول عن أن سهير رمزي سبب طلاق إلهام شاهين حيث قالت :”سهير مالها دي ممثلة وحد بينتج لها ليه لا، كدبة علية هو السبب وأنا بكره الكدب جدًا”.35346351