شاهد .. ميس حمدان بوصلة رقص جنونية وهي مكشوفة البطن وايحاءات مثيرة .. ومتابعوها مصدومون (اتفرج)

انت الان تتابع خبر ميس حمدان بوصلة رقص جنونية وهي مكشوفة البطن وايحاءات مثيرة .. ومتابعوها مصدومون (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عبّر جمهور ومتابعو الفنانة الأردنية ميس حمدان، عن استيائهم، من فيديو رقص جديد نشرته على حسابها في انستغرام.

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رقص ميس حمدان

وظهرت ميس حمدان في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية، مرتدية “تي شيرت” مكشوف البطن، وتؤدي حركات راقصة غريبة .

وجاء في تعليقات المتابعين على رقص ميس حمدان: “مستفزة جداً”، “حركة الغسالة الخربانة”، “الجو مو جوك غيري حتى نرجع نحب تصرفاتك”، انجنت العادة”!.

ميس حمدان بإطلالة غريبة جدا!

كانت الفنانة الاردنية ميس حَمدان، نشرت سابقاً عدة صور، احتفالا بميلادها الذي صادف 31 أكتوبر ظهرت فيها بإطلالة “مرعبة” تناسب أجواء الهالوين لتزامنه مع عيد ميلادها وارتدت فستان كاشف أبرز مفاتنها بشكل فاضح. ما عرضها لهجوم عنيف.

وتلقت ميس مجموعة من التعليقات التي هاجمتها فيها بشكل حاد، وجاءت كلها في معرض الهجوم على ما يطلق عليه “عيد الهالوين” مؤكدين ان هذا يعد تقليداً أعمى للغرب دون التفكير في خلفياته أو نتائجه.

كما هاجمها آخرون بسبب تعريها وتعمدها إثارة الغرائز لجذب الأنظار إليها.64002608