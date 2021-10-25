شاهد .. لن تصدّقوا.. رولا يموت بكل وقاحة خلعت لباسها بوضعية مثيرة لتشير إلى تاتو في هذي المنطقة الحساسة!

انت الان تتابع خبر لن تصدّقوا.. رولا يموت بكل وقاحة خلعت لباسها بوضعية مثيرة لتشير إلى تاتو في هذي المنطقة الحساسة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

خلعت رولا يموت، شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لباسها، وذلك لكي تشير إلى تاتو في جسمها موجود في منطقة حساسة جدًّا.

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في التّفاصيل، هي ليست المرة الأولى التي تثير فيها ​رولا يموت​ الجدل على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ولن تكون الأخيرة.

فقد تعود المتابعون على جرأتها بالتصرفات وما ترتديه من بيكيني وقطع غريبة لا تجرؤ العديد من الشابات على ارتدائها علنا لكنها هي تحب استعراض جسمها وانحناءاتها الرشيقة خصوصاً انها تحافظ على لياقتها الجسدية.

وفي اخر فيديوهاتها عبر خاصية الستوري استعرضت جسمها وقامت بخطوة جريئة عبر البدء بخلع البيكيني من الاسفل لكي تظهر التاتو الذي حصلت عليه في مكان حميم للغاية.

يشار إلى أنّ أخبار النجمة هيفاء وهبي ورولا يموت شغلت جميع الناس بعد ظهور الأخيرة واشتعال الخلاف بين الشقيقتين في السنوات الأخيرة، ونستعرض لكم هنا أبرز أسباب خلال هيفاء وشقيقتها.

يعود الخلاف بين هيفاء وهبي ورولا يموت شقيقتها من أمها، لسنوات طويلة إلى الوراء تحديداً عندما قررت رولا دخول مجال الفن وبدأت بإصدار أعمال غنائية وفيديو كليبات.

لكن رولا قدّمت أغانٍ بكلمات غير لائقة وكانت تظهر في الكليبات شبه عارية ما عرّضها لهجوم عنيف من الجمهور قامت على إثره هيفاء بإصدار بيان تتبرأ فيه من فن أختها الذي لا تراه مناسباً.

رولا فتحت النار عندها على شقيقتها وقالت أنها تعلمت منها هذا الفن وصرحت أنّ والد رولا احتضنها ورباها منذ كانت طفلة بعدما تخلى عنها والدها الحقيقي.

رولا قالت أيضاً أن جمال شقيقتها غير طبيعي واصطناعي ونشرت صوراً لعمليات التجميل التي أجرتها هيفاء مع تكاليفها، لكن الأخيرة التزمت الصمت ولم تفتح سجالا مع شقيقتها في الإعلام واكتفت بوصفها ب “مريضة نفسية”

سنوات مرت على خلاف الشقيقتين حاولت من خلاله رولا استغلال اسم شقيقتها هيفاء من أجل تحقيق الشهرة في أعمالها وتصريحاتها لكنها لم تفلح بذلك.95249385