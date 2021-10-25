شاهد .. 18 عامًا على رحيلها المأساوي.. اتفرج فنانة شهيرة تروي أسرار الليلة الأخيرة في حياة ذكري

انت الان تتابع خبر 18 عامًا على رحيلها المأساوي.. اتفرج فنانة شهيرة تروي أسرار الليلة الأخيرة في حياة ذكري والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

مر على وفاة الفنانة الراحلة ذكرى ما يقارب من حوالي 18 عاما على رحيلها عن عالمنا بعد أن تم قتلها على يد زوجها الذي أنهى حياته أيضا بعد قتلها،

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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات القديمة لها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع ذكرى عيد ميلادها في يوم 16 سبتمبر.

فنانة شهيرة تروي أسرار الليلة الأخيرة في حياة ذكري

حيث روت الفنانة كوثر رمزي التي تعتبر الناجية الوحيدة من ذلك الحادث الأليم، أسرار الليلة الأخيرة التي قضتها الفنانة ذكرى، حيث أنها كانت صديقة مقربة للراحلة ذكرى، وكانت موجودة معها في ليلة مقتلها بمنزلها.

حيث قالت، خلال إحدى حواراتها القديمة، أن أيمن السويدي زوج ذكرى قام بطردها من المنزل، لتتفاجئ بعدها بقيامه بإطلاق أعيرة نارية وما يزيد عن 30 رصاصة داخل منزله بمنطقة الزمالك، تسببت في مقتل زوجته ذكرى ومدير أعماله وزوجته ثم انتحر بعدها.

حيث روت كواليس الحادثة، قائلة: “خلصت شغلي وروحت لها بناء على رغبتها لقيتها قاعدة في الأرض وبتلعب أتاري، بعد مارجعت من افتتاح مطعم زوجها وحدثت خناقة بينهم هناك، ودي كانت عادتها لما تزعل”.

كوثر رمزي: زوج ذكرى ماكنش طبيعي

وتابعت قائلة:”أيمن دخل معاه مدير أعماله، والشرار في عينيه وشكله شارب حاجة مش طبيعي، كانت الساعة 3 ونصف صباحًا، حسيت إن في حاجة غير طبيعية، قالي كوثر إدخلي الصالون، قولت له لا هروح، ذكرى قالتلي لا خليكي متروحيش، وإقعدي في الصالون”.

فااستكملت قائلة:” اتوضيت وصليت العشاء وقعدت في البلكونة، لقيت السويدي جاي وفي إيده رشاش اترعبت، وقالي روحي دلوقتي حالًا، قولت له رايحة أجيب جزمتي، راح جاب الجزمة ورماها في وشي”.79064165