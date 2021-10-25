شاهد .. مهن غير متوقعة عمل فيها الفنان تامر حسني قبل شهرته.. لن تصدق كيف اشتهر وكم ثروته

انت الان تتابع خبر مهن غير متوقعة عمل فيها الفنان تامر حسني قبل شهرته.. لن تصدق كيف اشتهر وكم ثروته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كثير من الفنانين والنجوم في العالم العربي عملوا بمهن مختلفة قبل أن يدخلوا عالم الشهرة، ولم يبدؤوا حياتهم فنانين.

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من هؤلاء النجوم الذين عانوا في بداياتهم، الفنان تامر حسني الذي عاش فترة مادية صعبة في طفولته فعمل في مهنة البناء، ومن ثم عمل في محطة وقود.

كما عمل حسني بائعاً متجولاً للعطور، إلى أن دخل مجال الغناء وأصبح من أبرز النجوم العرب.



هذا ويعد النجم المصري تامر حسني من الفنانين القلائل الذين استطاعوا إثبات موهبتهم في مجال التمثيل إلى جانب موهبتهم في الغناء. لكن لم يكن الجمهور يتخيل أبدًا أن المطرب العبقري تامر حسني يمتلك موهبة التمثيل بجدارة كبيرة ومميزة، والقدرة على إتقان الأدوار بطريقة تقنع الجماهير.



والفنان الموهوب نجم الجيل تامر حسني من مواليد 16 أغسطس عام 1977 بمدينة القاهرة، ويبلغ من العمر حاليا 43 عامًا، واسمه الكامل تامر حسني شريف عباس فرغلي، وهو مطرب وكاتب أغاني وملحن وممثل وكاتب سيناريو ومخرج لموسيقى الفيديوهات المصرية.

وبالنسبة لثروة النجم المصري تامر حسني، فتبلغ 10 مليون دولار، بحسب موقع celebrity net worth، واستطاع نجم الجيل أن يحصد هذه الثروة طوال مسيرته الفنية العظيمة التي انطلقت عام 2002.48309643