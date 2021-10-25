شاهد .. دنيا بطمة تواصل الجرأة وتنشر صورا تظهر الافحاذ والبطن والانحناءات بـ الهوت شورت المثير.. اتفرج

انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تواصل الجرأة وتنشر صورا تظهر الافحاذ والبطن والانحناءات بـ الهوت شورت المثير.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت مرة اخرى ​دنيا بطمة​ متابعيها بمجموعة صور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إستعرضت فيها إنحناءات جسدها بـ”هوت شورت” مثير.

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وإعتمدت دنيا بطمة في إطلالتها الصيفية ألواناً زاهية وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة ووضعت قبعة من القش تناسبت مع ملابسها.

وتفاعل مع صورها عدد كبير من متابعيها الذين صدموا بإكتسابها المزيد من الوزن الذي برز بشكل ملحوظ في هذه الإطلالة.

الجدير بالذكر، أن بطمة كانت قد أثارت الجدل مؤخراً بعد إستخدامها الشعر المستعار او “الباروكة” لتغيير ستايل شعرها بين الحين والآخر، وهو أمر تقوم به العديد من النجمات حول العالم.

كما، فاجأت دنيا بطمة، مؤخرا، الجمهور باختلاف ملامحها، بعد ظهورها دون مكياج في أحدث إطلالاتها التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.

وتصدرت بطمة الترند عبر مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، فور تداول صورتها الحديثة، وسط تعليقات بالمئات من متابعيها، الذي استغربوا هذا الاختلاف الواضح في ملامح وجهها مقارنة بصورها التي توثقها وتشاركها لمحبيها عبر حساباتها، والتي تظل فيها بمكياج.

ومنذ يومين فاجأت دنيا بطمة، الجمهور باختلاف ملامحها، بعد ظهورها دون مكياج في أحدث إطلالاتها التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.

وتصدرت بطمة الترند عبر مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، فور تداول صورتها الحديثة، وسط تعليقات بالمئات من متابعيها، الذي استغربوا هذا الاختلاف الواضح في ملامح وجهها مقارنة بصورها التي توثقها وتشاركها لمحبيها عبر حساباتها، والتي تظل فيها بمكياج.

وقال أحد المتابعين: “إحنا بنعرف انوا المكياج بعطي جماليات للملامح وبغير فيها شوي،، بس مش لها الدرجة تصيري إنسانية تانية، يعني كل الصور وملامحك السابقة كذب؟ّ!”.

وأبدى البعض اندهاشه، خاصة أن دنيا تفاجئهم كل يوم بإطلالة جديدة تظهر بها بشكل مختلف، وعلق العديد منهم، أنه لو لم يتم الكشف عن هوية دنيا بطمة، لما علموا أنها هي صاحبة الصورة، بسبب التغيّر الذي طرأ عليها، والذي وصفوه بأنها “فتاة ثانية”.

في حين أكد الكثير من متابعيها، أن ملامح وجهها ناعمة وهادئة بدون مكياج، وتمنوا منها أن تصبح بشكل دائم على هذا النحو، لأنها ازدادت جمالًا وتفتّحًا بالبشرة، كما أشاروا إلى أنهم ينتظرون ظهورها في حفلاتها المقبلة، بعيدًا عن أي مساحيق تجميل.

وفي بداية شهر أغسطس المنصرم، أحدثت ابتسام شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، صورًا من داخل بركة السباحة إلى جانب النجمة دنيا ولوسي.

وارتدت ابنتا عائلة بطمة المايوه داخل البركة، وأظهرت الصور الجزء العلوي -فقط- من أجسادهن، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، معتبرين أن الصورة جريئة جداً.

كما انهالت التساؤلات عن سبب توجه دنيا بطمة بشكل مُستغرب الظهور بإطلالات مكشوفة تُظهر جسدها بشكل مُبالغ في الآونة الأخيرة، وهو ما لم يعهده جمهورها عند أول ظهورها الفني، وحتى بعد زواجها من المنتج البحريني، محمد الترك.

فيما قال البعض، إن قلة نشاطاتها الفنية جعلتها تتجه لهذه الطريقة، حتى تبقى متصدرة الترند، وحديث الجمهور، وهو ما انتقده العديد من المتابعين.

90790062