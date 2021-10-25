شاهد .. رضوى الشربيني في مقطع صادم.. لن تصدق كيف ظهرت وماذا فعل الجمهور - فيديو

انت الان تتابع خبر رضوى الشربيني في مقطع صادم.. لن تصدق كيف ظهرت وماذا فعل الجمهور - فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الإعلامية المصرية الشهيرة، رضوى الشربيني، مقطع فيديو جريء لها، عبر حسابها الخاص في تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".

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ووثق مقطع الفيديو، الإعلامية رضوى الشربيني، خلال ممارستها لتمرين رياضي داخل الجيم، وهي تستمع لإحدى الأغنيات الاجنبية.

وظهرت الشربيني في مقطع الفيديو بكاجوال باللون الأسود، مع مكياج كامل، ما دفع بعض المتابعين لتوجيه انتقادات حادة لها.

كما حظي الفيديو بتداول واسع من قبل حسابات معنية بأخبار المشاهير، على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى العديد من الناشطين.

رضوى الشربيني، من مواليد 30 سبتمبر عام 1981 (40 عاما)، وهي إعلامية مصرية مشهورة، وتقدم برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة، منذ فبراير سنة 2017، في أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

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