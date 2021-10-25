شاهد .. هيفا وهبي تفقد بوصلة الخجل في إطلالة مثيرة وغير متوقعة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر هيفا وهبي تفقد بوصلة الخجل في إطلالة مثيرة وغير متوقعة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد لها نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي صوراً لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وباتت وهبي خلال الفترة الأخيرة ناشطة بشكل كبير على مواقع التواصل، وتشارك متابعيها بإطلالاتها.

هيفا ظهرت وهي ترتدي “جاكيت” و”هوت شورت” باللون الزيتي واستعرضت إطلالتها الأنيقة من داخل سيارة فارهة وظهرت بوضعيات مُثيرة.

كما نال إعجاب المتابعين حذاء هيفا، وهو من ماركة ” alexander wang” العالمية، ويبلغ سعره حوالي 1047$.

الجدير بالذكر، أن هيفا كانت قد أطلت مؤخراً على متابعيها أثناء تواجدها في دبي بكامل طبيعتها، وهي على شرفة الغرفة الخاصة بها، وترتدي روب الإستحمام.

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