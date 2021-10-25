شاهد .. ظهور صارخ : بنات شيرين عبد الوهاب يخطفن الأنظار بإطلالة ساحرة تنافس بنات نانسي عجرم .. اتفرج أيهم أجمل ؟؟

انت الان تتابع خبر ظهور صارخ : بنات شيرين عبد الوهاب يخطفن الأنظار بإطلالة ساحرة تنافس بنات نانسي عجرم .. اتفرج أيهم أجمل ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها مريم وهنا، وبصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، وبدا على الفتاتين تغير شكلهما الملحوظ، وهو ما دعا الجمهور لقول: "البنات كبرت".

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يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد كشفت عن نقل والدتها إلى المستشفى، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، وقالت، في فيديو تم تداوله من الحفل الأخير لها الذي أقيم بالسعودية: "مبسوطة أوي إني هنا، أول مرة آجي، الحقيقة الوقفة اللي وقفتوها مع والدتي في المستشفى تدل إنكم ناس مأصلين وكُمل، والحمد لله هي كويسة دلوقتي".

في سياق فني منفصل، شاركت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الجمهور مجموعة صور جديدة لها ولعائلتها من حفل زفاف أخيها الفنان ​نبيل عجرم​ عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ولفتوا أنظار المتابعين بجمال إطلالتهم وخفة وجاذبية بناتها.

وإختارت نانسي فستاناً بتصميم ملكي باللون الزهري طويل، أبرز رشاقتها وأناقتها، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة ونسقت معه أكسسوار ناعم. كذلك خطفت بناتها أنظار المتابعين بإطلالاتهن الناعمة بفستاتين بيضاء تتناسب مع المناسبة وأعمارهن.

يذكر أن نانسي كانت قد أحيت حفل زواج شقيقها الفنان نبيل عجرم، وإنتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر نانسي وهي تغني أغنيتها الشهيرة "لون عيونك" الشهيرة وأغنية "من اليوم".

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمدير أعمال نانسي، جيجي لامارا وهو يرقص على أغنية "يا سيف على الاعدا طايل".

يشار إلى أن نبيل عجرم سبق أن دخل مجال الفن في فترة سابقة، وغاب عن الأضواء فجأة، من دون معرفة الأسباب التي دفعته لإتخاذ هذا القرار.

الجدير بالذكر أن لنانسي شقيقة متزوجة أيضاً تدعى نادين، كانت لها تجربة في مجال التمثيل قبل أن تتفرغ للكتابة، إنطلاقاً من خواطر لها نكهتها الخاصة.

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