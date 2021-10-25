شاهد .. مودل روز في موقف معيب جداً بسبب فستانها..واثارت موظف في الفندق بسبب هذا الطلب الجريء!

انت الان تتابع خبر مودل روز في موقف معيب جداً بسبب فستانها..واثارت موظف في الفندق بسبب هذا الطلب الجريء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعرضت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في اميركا مودل روز لموقف محرج بسبب فستانها.

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وفي التفاصيل، فقد وثّقت مودل روز للمتابعين من خلال مقطع فيديو تفاصيل تعرضها لموقف محرج بسبب فستانها، إذ ظهرت وهي تجري مكالمة هاتفية مع موظف في الفندق حيث كانت تقيم، وتطلب منه أن القدوم إلى غرفتها من أجل إقفال سحاب فستانها لأنها لا تستطيع فعل ذلك وتأخرت على موعدها.

ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت مودل روز السعودية وشقيقتها المدعوة ليان عبدالله والدتهما بهدية ثمينة جدًّا في عيد ميلاد الأخيرة، حيث كانت ردة الفعل حديث الجمهور.

في التفاصيل، حرصت عارضة الأزياء السعودية ​مودل روز​ وشقيقتها الفاشينيستا ليان عبدالله على الاحتفال بعيد ميلاد والدتهما.

شرت ليان عبدالله فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تقدم هدية ثمينة لوالدتها، وهي عبارة عن مفتاح سيارة جديدة اشترتها لها بالشراكة مع مودل روز.

وعلّقت ليان قائلة: “أنا وروز جبنا لها سيارة، لكن ردة فعلها صدمتنا”، وظلت الأم تردد: “يا عمري يا روز”، لتزداد صدمة ليان التي قالت: “أنا بنت البطة السودة”.

وأضاف أنَّ مودل روز، بعدما أدركت أن القضاء سيكون ضدها، حرقت كل شيء، وتحقد عليه، وتوعَّدها بالمحاسبة على كل خطأ ارتكبته، قائلاً: “لن تمر أفعالها بسهولة، ومهما حاولت تغيير مجرى القضية إلى واجهة أخرى فلن تنجح في هذا الأمر؛ لأن ذلك لن يُغيِّر الواقع المنظور”.

كما اعتذر رجل الأعمال السعودي لجمهوره عن قلة ظهوره في “سناب شات”؛ لأنه يُعاني في تلك الفترة الأجواء السيئة التي تحدث بينه وبين مودل روز.

و لفت الحمود إلى أنَّ القضية ليست حُب وغرام بين الطرف الثاني، بل هي قضية تخصّ مستقبله وحياته الشخصية، وأنَّ ما يحدث معه “لم يسبق حدوثه لأحد في التاريخ”، من صعوبة الموقف، وهذا الأمر “بشهادة محاميه المسؤولين عن القضية مع الطرف الثاني”.92118760