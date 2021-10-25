شاهد .. شاهدوا.. مايا دياب تكتسح هيفاء وهبي وتثير متابعينها بـ روب الإستحمام وصورة مثيرة!

انت الان تتابع خبر شاهدوا.. مايا دياب تكتسح هيفاء وهبي وتثير متابعينها بـ روب الإستحمام وصورة مثيرة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثار فيديو الفنانة اللبنانية مايا دياب بـ روب الإستحمام ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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مايا كانت تحضر الكلمة التي ستلقيها الليلة في خلال حفل fashion icon awards وهو الحدث الذي يقيمه arab fashion council، بحسب ما كشفت في الفيديو. وعلّقت على الفيديو بالقول: “عم حضر الكلمة اللي رح قولها اليوم مع تعب الوجه اللي ما نام”

وتصدرت إطلالة الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل إفتتاح مهرجان الجونة حديث الجمهور وذلك بسبب غرابتها وخصوصاً القبعة التي ظهرت ترتديها على رأسها.

هذا وكانت أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنيتها الثانية من ألبومها المرتقب، وأتت تحت عنوان أهلا وسهلا. أمّا عن إطلالتها المليئة بالمجوهرات فكانت حديث الجمهور.

في التّفاصيل، بعد تشويق المتابعين لأسابيع، أفرجت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ عن أغنيتها الجديدة “​أهلا وسهلا​”، وهي أغنية باللهجة المصرية.

ونشرت مايا مقطع من الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي صورته مع المخرج اللبناني ​جاد شويري​، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وعلقت قائلة: “صار فيكن تسمعوا وتشوفوا اغنيتي الجديدة اهلا وسهلا مايا دياب على يوتيوب”.

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