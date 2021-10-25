شاهد .. في ليلة الدخلة.. عادل إمام خطف منى زكي من أحمد حلمي فتركها زوجها وغادر فوراً

انت الان تتابع خبر في ليلة الدخلة.. عادل إمام خطف منى زكي من أحمد حلمي فتركها زوجها وغادر فوراً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/25 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كثيرة هي المواقف المؤثرة والمحرجة والطريفة التي تعرّض لها الفنانون أثناء حفلات زفافهم، وأثبتت أن النجوم أيضا ليسوا بمنأى عن أي هفوات أو أخطاء.

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وعادة ما يتم تسليط الضوء عليها أكثر كونهم يتشاركون جزءا كبيرا من حياتهم الشخصية مع الجمهور. ونستعرض معكم أبرز المواقف المؤثرة والمحرجة التي تعرّض لها النجوم في حفلات زفافهم:

موقف محرج جدا لمي حلمي

تعرضت العروس مي حلمي إلى أكبر موقف محرج في يوم زفافها من الفنان محمد رشاد إذ اضطرت بعد خضوعها لجلسة تصوير عرائسية أن تخلع فستان الزفاف وتغادر قاعة الحفل ليتم تبرير الإلغاء من قبل العريس بموت أحد الأقارب أما أوساط العروس فتحدثت عن شجار وقع بين العروسين غادرت على إثره العروس الفندق رغم بدء توافد المدعوين.



حلمي يترك منى زكي ليلة الزفاف

موقف كوميدي شهده حفل زفاف النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، بعد أن خطف الفنان عادل إمام العروس من زوجها أثناء تأدية رقصة هادئة مع بعضهما، فغضب حلمي بطريقة كوميدية وغادر المسرح ولم يعد إليه حتى دعاه الزعيم مرة أخرى للرقص مع عروسه.29729432